Yogi Adityanath Visits Varanasi: योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर व काल भैरव मंदिर में किए दर्शन

Yogi Adityanath Varanasi visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने वाराणसी दौरे के दौरान धार्मिक आस्था और परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी के प्रमुख मंदिरों में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान उन्होंने सबसे पहले काशी के कोतवाल माने जाने वाले काल भैरव मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की.

योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा

मुख्यमंत्री का यह दौरा आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. काशी विश्वनाथ धाम में पूजा-अर्चना के दौरान उन्होंने विधिविधान से रुद्राभिषेक किया और प्रदेश की खुशहाली, शांति तथा विकास की कामना की. मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और आम श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से जारी रही.

काशी विश्वनाथ मंदिर व काल भैरव मंदिर में किए दर्शन

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वाराणसी प्रवास के दौरान शहर में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा कर सकते हैं. खास तौर पर रोपवे, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं उनके एजेंडे में शामिल हैं. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और हर गतिविधि पर नजर बनाए रखी. वहीं, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उत्साह भी देखा गया.

धार्मिक नगरी वाराणसी में मुख्यमंत्री का यह दौरा एक ओर जहां आध्यात्मिक आस्था से जुड़ा रहा, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों को गति देने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अपने इस दौरे के जरिए प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण की प्रतिबद्धता को दोहराया.

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