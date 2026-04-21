Yogi Adityanath Varanasi Visit: काशी में एक्शन मोड में सीएम योगी, पीएम दौरे से पहले तैयारियों की खुद कर रहे समीक्षा

Yogi Adityanath Varanasi Visit: पीएम मोदी के प्रस्तावित 28 अप्रैल के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे. उनके आगमन के साथ ही जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू हो गई है.

सर्किट हाउस में होगी हाई लेवल बैठक

सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे. इस बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. बताया जा रहा है कि बैठक में भाजपा पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे. सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रमों से जुड़ी परियोजनाओं की जमीनी स्थिति का भी निरीक्षण करेंगे. इसके साथ ही वे विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कमी न रहे.

काल भैरव और काशी विश्वनाथ में करेंगे दर्शन

बैठक के बाद सीएम काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों-काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे. यह दौरा धार्मिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सीएम योगी बरेका ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण करेंगे. यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ ‘नारी शक्ति वंदन’ विषय पर संवाद कर सकते हैं. इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियों को और तेज कर दिया है.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, रूट डायवर्जन लागू