मंच से गरजे सीएम योगी बोले- माफिया का सफाया मेरा प्रिय विषय…यूपी में नहीं चलेगी समानांतर सरकार

UP law and order: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित डी-3 त्रिवेणी कार्यक्रम में कानून-व्यवस्था, माफिया विरोधी अभियान और प्रदेश के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना उनका प्रिय विषय है और आगे भी अपराधियों तथा माफिया तत्वों के विरुद्ध सरकार का अभियान लगातार जारी रहेगा . सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए किसी प्रकार की रियायत की गुंजाइश नहीं है.

‘एक समय माफिया चलाते थे समानांतर सरकार’

सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक दौर ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला था. हालात इतने खराब थे कि वे समानांतर सरकार चलाने का प्रयास करते थे और आम जनता भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर थी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं होगा. चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, जनता की सुरक्षा को चुनौती देने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा कि इसी नीति के तहत माफिया और अपराधी तत्वों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम आज प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं.

‘जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे’

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया था कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है. जो भी व्यक्ति, संगठन या समूह कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब अपराध और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है. सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

2017 से पहले के हालात का किया जिक्र

सीएम ने अपने संबोधन में वर्ष 2017 से पहले की स्थिति का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश में दंगे, उपद्रव और असुरक्षा का वातावरण बना रहता था. उनके अनुसार त्योहारों के दौरान अक्सर तनाव और व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होती थी. व्यापारी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करता था और बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सत्ता में बैठे लोग दंगाइयों को संरक्षण देने का काम करते थे.

‘त्योहारों में खलल डालने वालों का वर्तमान और भविष्य खत्म होगा’

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है. प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत किया गया है और धार्मिक आयोजनों तथा त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति या समूह त्योहारों में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसका वर्तमान और भविष्य दोनों समाप्त हो जाएंगे. सीएम ने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी.

राम मंदिर निर्माण पर कही ये बात

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में अयोध्या में बने राम मंदिर का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है, जो डबल इंजन सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब रामभक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई जाती थीं, लेकिन आज अयोध्या विश्व स्तर पर पहचान बनाने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है. सीएम ने कहा कि अयोध्या में व्यापक स्तर पर विकास कार्य किए गए हैं. आधुनिक सुविधाओं, बेहतर आधारभूत ढांचे और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से अयोध्या को नई पहचान दी जा रही है. अपने संबोधन के अंत में सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास, सुरक्षा और सुशासन के नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है. सरकार की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की है.