CM Yogi On Akhilesh Yadav Daughter: अखिलेश यादव की बेटी से हुई बदतमिजी, तो CM योगी ने लिया सख्त एक्शन; मचा हड़कंप

Yogi Adityanath On Akhilesh Yadav Daughter: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी अदित्यनाथ ने आज कानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट के मामले में बयान दिया है. इस बयान की चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में तेजी से हो रही है.

अखिलेश यादव के बेटी पर बोले सीएम योगी

CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, “कुछ दिन पहले, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ गलत कमेंट्स किए थे. जैसे ही यह बात मेरे ध्यान में आई, मैंने तुरंत पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘किसी बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. हमने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी, आप दूसरों को लेक्चर देते हैं—अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि वे अपनी भाषा में संयम रखें.’

क्या है पूरा मामला?

अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट की जा रही थी. इस मामले में कानपुर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज की गई थी. पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों की जांच शुरू कर दी है. FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा कर अदिति की छवि धुमिल करने की कोशिश की जा रही है.

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छवि धुमिल करने की कोशिश

जानकारी के मुताबिक, 9 जून को सोशल मीडिया पर एख पोस्ट वायरल हुई. जिसमें भारत कुमार पटेल नाम की आईडी से आपत्तिजनक सामग्री शेयर की गई थी. पोस्ट में अदिति के खिलाफ चोरी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप लगाए गए थे. साथ ही तस्वीर भी एडिट की गई थी. जिससे अदिति की छवि को काफी नुकसान हुआ है.

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