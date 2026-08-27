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CM Yogi Nepal Connection: सीएम योगी का नेपाल से क्या कनेक्शन है? पूर्व शाही परिवार से रखते हैं विशेष संबंध

CM Yogi Nepal Connection: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मठ का हिंदू-बहुसंख्यक नेपाल और वहां के पूर्व शाही परिवार के साथ हमेशा से खास रिश्ता रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: August 27, 2026 5:56:50 PM IST

सीएम योगी का नेपाल से क्या कनेक्शन है?
सीएम योगी का नेपाल से क्या कनेक्शन है?


CM Yogi Nepal Connection: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गोरखनाथ मठ का हिंदू-बहुसंख्यक नेपाल और वहां के पूर्व शाही परिवार के साथ हमेशा से खास रिश्ता रहा है. नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया था. तब आदित्यनाथ को भी बुलाया गया था. भारत-नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण मठ का हिमालयी राज्य के मंदिरों के साथ भी पुराना नाता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल का पूर्व शाही परिवार गोरखा है, जो हिमालयी क्षेत्र में नाथ मठ आंदोलन के संस्थापक गुरु गोरखनाथ या गोरखनाथ से अपनी उत्पत्ति मानते हैं.

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सीएम योगी का नेपाल से क्या कनेक्शन है?

भारत-नेपाल सीमा से करीब 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोरखपुर के आस पास के लोगों को पता है कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव किस हद तक है. कहा जाता है कि गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हर साल 14 जनवरी को लगने वाले खिचड़ी मेले में गुरु गोरखनाथ को पहली खिचड़ी नेपाल नरेश के परिवार की ओर से चढ़ाई जाती है. उसके बाद ही आम जनता के बीच खिचड़ी मेले की शुरूआत हो जाती है.

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नेपाल के शाह वंश का गोरखपुर से संबंध क्या है?

नाथपंथ की जड़ें भारत में गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हैं. गोरखनाथ का नेपाल से गहरा संबंध रहा है. ऐसी मान्यता है कि उन्होंने नेपाल के पहले शाह वंश के संस्थापक को आशीर्वाद दिया था. तब से ही नेपाल की राजशाही पर शाह वंश का कब्जा बरकरार है. नेपाल में पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ जैसे मंदिर नाथपंथ की विरासत को समृद्ध करते रहे हैं. नेपाल के शाह वंश का गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से ऐतिहासिक संबंध रहा है. गोरखनाथ मंदिर की नेपाल में कई संपत्तियां हैं. इनमें स्कूल और अस्पताल भी शामिल हैं.

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Tags: cm yogiup chunav 2027
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