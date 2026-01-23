बीमार महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, डॉक्टरों को दिए अहम निर्देश

CM Yogi Meet Mahant Nritya Gopal Das: स्वास्थ्य खराब होने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रख्यात संत महंत नृत्य गोपाल दास महाराज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. उनका इलाज बुधवार से ही जारी है. इस बीच शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल पहुंचकर महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. इस दौरान उन्हें डॉक्टरों से इलाज को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए. सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एकाउंट पर शेयर किया है.

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल पहुंचकर महंत नृत्य गोपालदास से मुलाकात की. X पर कुल 3 तस्वीरें शेयर की गई है, इनमें सीएम डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन की मौजूदगी में महंत से मिलते हुए नजर आ रहे हैं. सीएम योगी ने तस्वीरें शेयर करते हुए एक्स पर लिखा- ‘लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में श्री मणिरामदास छावनी के पूज्य महंत एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज से भेंट कर उनका कुशल-क्षेम जाना तथा चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली. प्रभु श्री राम उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, यही प्रार्थना है.’

यहां पर बता दें कि बुधवार को महंत नृत्य गोपाल दास ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की थी.