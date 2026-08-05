UP Power Supply: योगी सरकार में ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि, 90 दिनों में 49 बार देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति कर यूपी बना नंबर-1

UP Power Supply: भीषण गर्मी के दौरान जब देश के अधिकांश राज्यों में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही थी, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने निर्बाध और रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर नया इतिहास रच दिया. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एक मई से 29 जुलाई 2026 तक प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के मामले में पूरे देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है.

आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में उत्तर प्रदेश ने 49 दिनों तक देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति की, जबकि 32 दिनों तक उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति करने में दूसरे स्थान पर रहा है. प्रदेश ने 24 जून 2026 को 32,673 मेगावाट की अब तक की उच्चतम बिजली मांग की सफल आपूर्ति की. यह आंकड़ा देश के किसी भी राज्य द्वारा अब तक की गई सबसे अधिक बिजली आपूर्ति है. पिछले वर्ष राज्य में अधिकतम मांग का रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट था.

32,317 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली की सप्लाई

प्रदेश ने 5 अलग-अलग दिनों में महाराष्ट्र की अब तक की सबसे अधिक पीक डिमांड (32,317 मेगावाट) से भी ज्यादा बिजली की सप्लाई की, जो राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे की मजबूती को दर्शाता है. इस तरह रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति ने न केवल आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई है, बल्कि उद्योग, व्यापार, कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने बताया कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को लगातार मजबूत किया गया है. साथ ही भीषण गर्मी के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही.