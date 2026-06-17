CM Yogi Adityanath: अब वर्दी में बनाई REEL तो…, CM योगी ने जवानों की कर दी कमर टाइट

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने 17 जून, बुधवार को राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-A) को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पुलिस जवानों को ड्यूटी के दौरान रील न बनाने की नसीहत भी दे डाली. ताकी कोई भी उत्तर प्रदेश के सिस्टम पर उंगली न उठा सके. इसके साथ ही सात जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने को लेकर भी विरोधियों पर तीखा हमला बोला.

जवानों को दी बड़ी चेतावनी

सीएम योगी ने कहा कि ‘अक्सर जवानों को ड्यूटी के दौरान रील बनाते हुए देखा जाता है. जो पूरी तरह अनुशासनहीनता का मामला है. जवानों को ड्यूटी के दौरान सतर्क, सजग और गंभीर रहना चाहिए. ताकी कार्य को पूरी गरीमा के साथ पूरा किया जा सके.’ सीएम योगी ने आगे कहा कि ‘कोई भी ऐसा काम बिल्कुल न करें, जिससे पुलिस बिना वजह हंसी का पात्र न बने और सिस्टम पर उंगली न उठाएं. टीम भावना से काम करने पर आपको परिणाम खुद मिल जाएगा.’

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आईएएस पर किया तंज

पुलिस रिफॉम्स पर बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ‘पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम 1972 से चला आ रहा था. लेकिन पहले हिम्मत नहीं होती थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यूपी के IPS को IAS फाइलों में ऐसे दबाते दिया जाता था कि खुद यमराज आ जाएं, तो भी फाइल खुलवाना कठिन था. सरकार ने 7 जनपदों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि पुलिसिंग की जानकारी न रखने वाले और जनता की सुरक्षा की चिंता न करने वाले लोग ही कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं.

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