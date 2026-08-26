UP: योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं फ्री में करेंगी बस में सफर, इन प्रस्तावों को भी मंजूरी

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (25 अगस्त) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ भी शामिल है. इस योजना के तहत 60 साल या इससे ज्यादा उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की सभी बसों में जीवनभर फ्री में यात्रा कर सकेंगी.

महिलाएं आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाकर रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. इस फैसले से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. प्रत्येक दिन लगभग 88 हजार महिलाओं की यात्रा को आधार मानते हुए इस योजना पर हर महीने करीब 22.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इस तरह योगी सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है.

माता-पिता की देखभाल नहीं करने वालों के लिए लिया गया ये फैसला

इसके अलावा कैबिनेट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण से संबंधित व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है. इसके लिए नया निगम गठित किया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत यदि कोई बेटा या बेटी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करता है, तो उन्हें संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी होगी.

इस तरह के मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री व्यवस्था भी बनाई जाएगी. यदि आदेश के बावजूद संतान संपत्ति खाली नहीं करती है तो जिला प्रशासन 30 दिन के भीतर कार्रवाई कर सकेगा.

छात्रों को मिलेगा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का एक और मौका

वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें एक और अवसर देने का फैसला लिया गया है. लगभग 3.16 लाख छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा. इस पर लगभग 591 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

कैबिनेट ने सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) के विकास को मंजूरी दी है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट विकसित होने वाली इस परियोजना पर 272.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह परियोजना औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत विकसित होगी और निर्माण एजेंसी का चयन ग्लोबल बिडिंग के माध्यम से किया जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि इससे पूर्वांचल क्षेत्र में निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे.

250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को दी गई मंजूरी

साथ ही सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर 425 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी.

योगी कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इस परियोजना पर लगभग 10,761 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बिजनौर से हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा. इसमें लगभग 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और करीब 30 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा.

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को भी मिली मंजूरी

उत्तराखंड सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा, जबकि उत्तराखंड क्षेत्र में बनने वाले हिस्से का निर्माण खर्च भी उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी. यही नहीं कैबिनेट की इस बैठक में योगी सरकार ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दे दी है.