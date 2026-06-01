Home > उत्तर प्रदेश > UP: ‘दोस्ती की आड़ में चाकू…’, खोड़ा कांड पर सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा? हर तरफ हो रही है चर्चा

UP: ‘दोस्ती की आड़ में चाकू…’, खोड़ा कांड पर सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा? हर तरफ हो रही है चर्चा

Surya Chauhan Murder Case: योगी ने कहा कि दोस्ती की आड़ में चाकू घोंपना मंज़ूर नहीं है. अगर कोई अपने नाकाबिल बच्चों को समझा नहीं पा रहा है तो वह गलती कर रहा है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 1, 2026 5:59:30 PM IST



Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के अफजलगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक अहम बयान दिया. सूर्या चौहान मर्डर केस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र ज़रूरी है. तभी देश सुरक्षित रहेगा. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दोस्ती के नाम पर सूर्या को धोखा दिया गया. बकरीद पर उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की.

योगी ने कहा कि दोस्ती की आड़ में चाकू घोंपना मंज़ूर नहीं है. अगर कोई अपने नाकाबिल “बच्चों” को समझा नहीं पा रहा है, तो वह गलती कर रहा है. यह उनकी सबसे बड़ी गलती है और उन्हें सज़ा मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की हमदर्दी हमेशा आम और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ है. जो कोई भी कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

You Might Be Interested In

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान से बेघर हुए परिवारों, पूर्व सैनिकों और किराएदारों को ज़मीन के मालिकाना हक के सर्टिफिकेट बांटने के एक कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने पाकिस्तान से विस्थापित हुए 1,645 परिवारों और पूर्व सैनिकों/लीज़होल्डर्स को ज़मीन के मालिकाना हक के सर्टिफिकेट बांटे. इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान से आए जिन परिवारों की पुश्तैनी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली गई थी उन्हें दशकों बाद भी न्याय नहीं मिला है. चौथी पीढ़ी में हमने इन विस्थापित परिवारों को उनकी ज़मीनों पर मालिकाना हक दिया है. इनकी संख्या 1,645 है, यानी आज कुल 8,000 से 10,000 लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं. राज्य सरकार ने इन परिवारों को उनका हक दिलाया है.

महाभारत और विदुर का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति ने हमेशा धर्म की रक्षा करने की सीख दी है. अगर सामने कोई राक्षस हो, तो हथियार उठाना ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं. इस धरती ने इतिहास बनते और बिगड़ते, दोनों देखे हैं, इसलिए समाज को सही और गलत का फ़र्क साफ़-साफ़ समझना चाहिए और देश से बगावत करने वालों से लड़ना चाहिए. क्योंकि लड़ाई से ही उन्हें हराया जा सकता है.

राज्य में गोहत्या के खिलाफ सख्त कानून लागू

गोरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही उसे सिर्फ एक जानवर बताते हैं. राज्य सरकार गायों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. योगी ने कहा कि भारत में गाय के प्रति श्रद्धा और सम्मान की परंपरा सदियों पुरानी है. उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश में गोहत्या के खिलाफ सख्त कानून लागू हैं और सरकार इस मुद्दे पर कोई ढिलाई नहीं बरतती है. गोहत्या में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

Tags: cm yogiSurya Chauhan Murder CaseUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026

ज्यादा योग करने के नुकसान

June 1, 2026

नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये...

June 1, 2026

मानसून में ‘जन्नत’ लगती हैं India की ये लोकेशन!

June 1, 2026

भारत की सीमाओं के 7 ‘रक्षक’

June 1, 2026
UP: ‘दोस्ती की आड़ में चाकू…’, खोड़ा कांड पर सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा? हर तरफ हो रही है चर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP: ‘दोस्ती की आड़ में चाकू…’, खोड़ा कांड पर सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा? हर तरफ हो रही है चर्चा
UP: ‘दोस्ती की आड़ में चाकू…’, खोड़ा कांड पर सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा? हर तरफ हो रही है चर्चा
UP: ‘दोस्ती की आड़ में चाकू…’, खोड़ा कांड पर सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा? हर तरफ हो रही है चर्चा
UP: ‘दोस्ती की आड़ में चाकू…’, खोड़ा कांड पर सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा? हर तरफ हो रही है चर्चा