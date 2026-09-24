Home > उत्तर प्रदेश > Yamuna Expressway Bus Fire: बस में पेंट थिनर, नहीं था कोई एमरजेंसी गेट, मौत के मुंह में ऐसे ही नहीं गए 9 यात्री; सामने आया बड़ा राज़

Yamuna Expressway Bus Fire: बस में पेंट थिनर, नहीं था कोई एमरजेंसी गेट, मौत के मुंह में ऐसे ही नहीं गए 9 यात्री; सामने आया बड़ा राज़

Yamuna Expressway Bus Fire Reason: यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की शुरुआती जांच में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होना, स्ट्रक्चरल उल्लंघन और लगेज कंपार्टमेंट में पेंट थिनर होना मुख्य बातें सामने आई हैं, जिसमें नौ यात्रियों की मौत हो गई.

By: Heena Khan | Published: September 24, 2026 1:15:59 PM IST

yamuna expressway bus fire
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Yamuna Expressway Bus Fire Reason: यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की शुरुआती जांच में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होना, स्ट्रक्चरल उल्लंघन और लगेज कंपार्टमेंट में पेंट थिनर होना मुख्य बातें सामने आई हैं, जिसमें नौ यात्रियों की मौत हो गई. राज कल्पना ट्रैवल्स की बस, दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही थी, जब गुरुवार सुबह ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में 33 km के माइलस्टोन के पास उसमें आग लग गई.

ब्लॉक था एमरजेंसी एग्जिट 

सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि इमरजेंसी एग्जिट के ऊपर स्लीपर कंपार्टमेंट बनाने के बाद उसे बंद कर दिया गया था. दूसरे स्ट्रक्चरल उल्लंघन भी पाए गए, और बस के परमिट और तय सुरक्षा नियमों के पालन की जांच के लिए आगे की जांच की योजना है. अधिकारियों ने कहा, ‘इमरजेंसी एग्जिट को ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि उसके ऊपर स्लीपर कंपार्टमेंट बनाया गया था. हमें शुरुआती उल्लंघन मिले हैं. परमिट पर और जांच की जाएगी.’ जांच करने वालों को लगेज कंपार्टमेंट में पेंट थिनर भी मिला है. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इसके ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर बसों में ज्वलनशील लिक्विड ले जाने के नियमों का उल्लंघन हुआ है.उन्होंने आगे कहा, “लगेज कंपार्टमेंट में पेंट थिनर भी मिला है. हम देख रहे हैं कि क्या ज्वलनशील लिक्विड ले जाने के नियमों का उल्लंघन हुआ है.”

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लगातार अलार्म बजाते रहे गए यात्री 

FIR के अनुसार, जब बस एक्सप्रेसवे पर चल रही थी, तो यात्रियों ने जलने की गंध और धुआं महसूस किया. उन्होंने कथित तौर पर ड्राइवर और हेल्पर को बताया, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की. FIR में यह भी आरोप दर्ज है कि ड्राइवर और स्टाफ ड्राइवर केबिन में स्मोकिंग कर रहे थे. जांचकर्ता आग लगने के हालात की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या धुएं और गंध से पहले चेतावनी मिल सकती थी.

Yamuna Expressway Bus Fire: जिंदा जले 9 यात्री! यमुना एक्सप्रेसवे पर खौफनाक हादसा, आग की लपटों में समाई स्लीपर बस

Tags: Bus Firehome-hero-pos-4UP Newsyamuna expressway
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