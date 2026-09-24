Yamuna Expressway Bus Fire: जिंदा जले 9 यात्री! यमुना एक्सप्रेसवे पर खौफनाक हादसा, आग की लपटों में समाई स्लीपर बस

Yamuna Expressway Bus Fire: बुधवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा यूपी-बिहार दहशत में आ गया. बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लग गई. जी हाँ! ग्रेटर नोएडा से आगरा जा रही बिहार में रजिस्टर्ड बस में दयानतपुर गांव के पास आग लग गई. ड्राइवर ने बस को एक्सप्रेसवे के किनारे रोक दिया. हादसे के समय बस में करीब 35 यात्री थे, जिनमें से नौ की जलकर मौत हो गई. आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बस की खिड़कियों से बाहर कूद गए.

यात्री ने ऐसे बचाई अपनी जान

न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए एक पैसेंजर ने कहा: ‘मैं सो रहा था जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब मैं उठा, तो वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ थी। मैंने अपना कोई सामान नहीं उठाया; मैंने अपने जूते भी नहीं पहने। मैंने बस अपना फ़ोन उठाया और बाहर निकल गया।’

मौके पर मची अफरा-तफरी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बस में आग लगने के बाद धुआं और ऊंची लपटें उठीं, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई. ड्राइवर ने बस को एक्सप्रेसवे के किनारे रोक दिया, जिससे कई यात्रियों की जान बच गई, जबकि कुछ की कूदकर मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के दौरान बस से पटाखों जैसी आवाज सुनाई दी.