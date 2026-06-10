Home > उत्तर प्रदेश > महादेव की नगरी में नया रिकॉर्ड, काशी में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग, 100 करोड़ की लगेगी लागत

महादेव की नगरी में नया रिकॉर्ड, काशी में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग, 100 करोड़ की लगेगी लागत

वाराणसी में दुनिया की सबसे ऊंची शिवलिंग बनाई जाने वाली है. इसके लिए योजना तैयार की जा चुकी है. इसे बनाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत लगेगी. इस थीम पार्क को तैयार किए जाने के बाद टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा.

By: Deepika Pandey | Published: June 10, 2026 2:44:58 PM IST

शिवलिंग थीम पार्क
शिवलिंग थीम पार्क


Kashi Shivling Project: उत्तर प्रदेश में भगवान शिव की नगरी यानी वाराणसी में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग बनाया जाने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनने वाली ये शिवलिंग वाराणसी नगर निगम भेलूपुर जलकल विभाग की 20 एकड़ भूमि पर भव्य अर्बन पार्क बनेगा. इसे बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत लगने वाली है. इस शिव थीम पार्क का टेंडर भी जारी हो चुका है. इसे बनाने में एक साल से भी कम का समय लगेगा. कहा जा रहा है कि इसे तैयार करने में 9-10 महीनों का ही समय लगेगा. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि स्थानीय लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया जा सके और बाहर से आने वाले टूरिस्ट्स को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जा सकें.

विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग

जानकारी के अनुसार, यहां पर 130 फीट ऊंची विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग बनाई जाएगी. इस अर्बन पार्क को शिव थीम पार्क पर बनाया जाएगा. इस शिवलिंग के चारों तरफ पाथवे बनाया जाएगा. शिवलिंग वर लेजर शो बनाया जाएगा, जो टूरिस्ट्स के लिए मुख्य आकर्षण होगा.

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बनेंगी ये चीजें

इतना ही नहीं, इस पार्क में पेट पूजा के लिए भी पूरा इंतजाम किया जाएगा. यहां पर खाने-पीने के लिए एक फूड कोर्ट बनेगा. बच्चों के खेलने के लिए पार्क और हाईटेक झूले लगाए जाएंगे. इसके साथ ही यहां पर अत्याधुनिक प्लानेटोरियम (तारामंडल) बनाने की भी योजना की जा रही है.

आर्ट गैलेरी और म्यूजियम को मंजूरी

इस बारे में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने जानकारी दी कि पार्क परिसर में सिटी पार्क, फूड प्लाजा और ओपन आर्ट गैलेरी बनाई जाएगी. इसके अलावा वाराणसी में एक म्यूजियम बनाया जाने वाला है. इसमें पद्म अवार्डी कलाकार और देश के महान लोगों के बारे में भी जानकारी दी जाएंगी. इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी जा चुकी है. इस थीम पार्क के बनने और म्यूजियम व आर्ट गैलेरी बनने से टूरिजम को पहले से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा.

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Tags: Shiva Park
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