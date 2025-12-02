Home > उत्तर प्रदेश > Viral Video: गोलगप्पे के लिए ऐसा मुंह खुला की बंद ही नहीं हुआ… दर्द से परेशान महिला, डॉक्टर को भी लगा झटका

Viral Video: अगर आप गोलगप्पा लवर है तो ये खबर आपके लिए है. हाल ही में एक महिला के साथ गोलगप्पा खाते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हर कोई दंग रह गया है. आइए जानते हैं पूरा मामला-

By: sanskritij jaipuria | Published: December 2, 2025 3:02:02 PM IST

Viral News: अक्सर लोगों को गोलगप्पा खाना काफी पसंद होता है. उसका चटपटा स्वाद लोगों को अपनी ओर खीचंता है. हाल ही में यूपी के औरैया जिले में एक महिला का सिर्फ एक बड़ा सा गोलगप्पा मुंह में डालने की कोशिश करना इतना भारी पड़ गया कि उनका जबड़ा ही डिस्लोकेट हो गया. अब वो मुंह ठीक से बंद नहीं कर पा रही हैं. ये घटना दिबियापुर थाना क्षेत्र के गौरीकिशनपुर ककोर की रहने वाली इंककला देवी (लगभग 50 वर्ष) के साथ हुई.

इंककला देवी अपने परिवार के साथ अपनी भतीज और बहू की डिलीवरी के लिए औरैया जिला अस्पताल के पास रुकी थीं. सुबह बच्चों ने गोलगप्पे खाने की इच्छा जताई. परिवार गोलगप्पे के ठेले पर पहुंचा और इंककला देवी ने एक बड़ा सा बतासा उठाया. जब उन्होंने मुंह खोला, तो बतासा आधा अंदर और आधा बाहर ही रह गया. मुंह बंद करने की कई कोशिशों के बावजूद जबड़ा लॉक हो गया.

 परिजनों की प्रतिक्रिया

महिला की रिश्तेदार सावित्री देवी ने बताया, “बस एक झटके में ऐसा हुआ..पहले तो हम सोच रहे थे कि यह मजाक है, लेकिन फिर दीदी दर्द से रोने लगीं और मुंह बंद नहीं हो रहा था. हम तुरंत अस्पताल भागे.”

 डॉक्टर भी रह गए हैरान

जिला अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि मरीज का जबड़ा पूरी तरह डिस्लोकेट हो चुका था. डॉक्टरों ने कई बार मैनुअल रिडक्शन की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद महिला को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर किया गया. डॉ. कुमार ने कहा, “ऐसे केस मैंने पहले कभी नहीं देखे.”

 डॉक्टरों की सलाह

डॉक्टरों ने लोगों से चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के जबड़े में पहले से दर्द रहता है या मुंह पूरी तरह नहीं खुलता, उन्हें अचानक बड़े आकार का भोजन या जबरदस्ती मुंह खोलने से बचना चाहिए. भोजन आराम से और धीरे-धीरे करना चाहिए.

 वर्तमान स्थिति

इस घटना के बाद परिजन दहशत में हैं. इंककला देवी अब भी ठीक से मुंह बंद नहीं कर पा रही हैं और लगातार दर्द की शिकायत कर रही हैं. डॉक्टरों का कहना है कि अचानक बड़े आकार के खाद्य पदार्थ खाने से या मुंह तेजी से खोलने पर जबड़ा डिस्लोकेट होने का खतरा बढ़ जाता है.

महिला को अब उच्च चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गोलगप्पा ठेले के संचालक भी इस घटना से घबराए हुए हैं. स्थानीय लोग इसे अब तक की सबसे अनोखी घटना मान रहे हैं.

 

