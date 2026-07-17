Home > उत्तर प्रदेश > रात में पार्टी से लौट रही थी युवती, पूर्व प्रेमी पहले से कर रहा था इंतजार, फिर…

रात में पार्टी से लौट रही थी युवती, पूर्व प्रेमी पहले से कर रहा था इंतजार, फिर…

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की किसी बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी. इसी बीच एक लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया. लड़का उसका एक्स बॉयफ्रेंड था. इसके बाद जो हुआ, वो आप सबको हैरान कर देगा.

By: Deepika Pandey | Published: July 17, 2026 7:01:09 PM IST

एक्स बॉयफ्रेंड ने लड़की को मारी गोली
एक्स बॉयफ्रेंड ने लड़की को मारी गोली


Meerut Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां लिसाड़ी गेट इलाके में गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया. गुरुवार रात को एक लड़की बर्थडे पार्टी में गई थी. जब वो वहां से वापस आ रही थी, तो वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड रास्ते में इंतजार कर रहा था. इस बात से अनजान लड़की चलती जा रही थी. अचानक लड़का उसके सामने आ गया और उसने लड़की पर गोली चला दी. 

जानकारी के अनुसार, आरोपी कैफ ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शाहीन को रास्ते में रोककर गोली मार दी. इस हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज चल रहा है.

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खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी लड़की

कहा जा रहा है कि पुराने संबंध के विवाद में आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया. इस मामले में जब पुलिस अधीक्षक विनायक गोपाल भोसले को जानकारी मिली, तो वे पुलिस टीम के साथ वारदात वाली जगह पर पहुंचे. सड़क पर लड़की खून से लथपथ पड़ी थी. उन्होंने खून से लथपथ लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. 

बहस के बाद मारी गोली

पुलिस टीम ने बताया कि जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो शाहीन अपनी सहेली के साथ घर वापस जा रही थी. इसी बीच रास्ते में उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे रास्ते में रोक लिया. दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई. इसके बाद आरोपी कैफ ने तमंचा निकाल ली और लड़की पर गोली चला दी. शाहीन के कान के पास गोली लगी और वो तुरंत गिर पड़ी. गोली की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और आरोपी वहां से भाग गया. 

शुरुआती जांच में क्या आया सामने?

मेरठ एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि जब उन्हें फायरिंग की सूचना मिली, तो वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने लड़की को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया. साथ ही परिजनों को भी इस बारे में जानकारी दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि शाहीन और कैफ के बीच पहले प्रेम संबंध था. लड़की ने उसे छोड़ दिया था, जिससे नाराज आरोपी ने लड़की को गोली मार दी.

ये भी पढ़ें: इलाज के नाम पर खेला गंदा खेल? किशोरी को पहले ड्रिप चढ़ाकर किया बेहोश, फिर कर डाला कांड, होश में आई तो उड़ गए ‘होश’

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