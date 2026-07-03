पत्नी गैरमर्द संग पकड़ी गई थी होटल में, फिर बच्चों को बाहर भेज कमरे में अफसर के साथ रही; पति अचानक लौटा तो खुल गया राज़

Moradabad Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ट्रक ड्राइवर द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. 30 जून,-01 जुलाई की मध्य रात्रि को दोनों के बीच अवैध संबंधों को लेकर जमकर झगड़ा हुआ. अनबन इस कदर बढ़ी कि यह मारपीट में तब्दील हो गई. इसके बाद मामला शांत हुआ और एक-दूसरे से नाराज पति-पत्नी अलग-अलग बिस्तर पर सो गए. आधी रात को जब उसे लगा कि सभी सो गए तो पति उठा और रात गहराने के बाद पत्नी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हैरत की बात यह है कि हत्या करने के बाद काफी देर तक वह पत्नी के शव के पास ही बैठा रहा. करीब 1 घंटे तक पत्नी के शव के पास बैठने के बाद वहीं से उसने फोन पर ग्राम प्रधान को पत्नी के हत्या के बारे में बताया.

पूरा मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र के शिमलाठेर गांव का है. आरोपी महेश पेशे से ट्रक ड्राइवर है और शिमलाठेर गांव में परिवार के साथ रहता है. वह एक नेटवर्क कंपनी से भी संबंधित काम लेता है. महेश की शादी 15 साल पहले अमरोहा के हसनगंज की रहने वाली राजवती (35) से हुई. परिवार में 3 बच्चे- विष्णु (12), ललित (8) और कनक (6) हैं. महेश के संबंध शादी के बाद कई सालों तक बहुत ही अच्छे रहे. महेश भी अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता है. वहीं, उसका छोटा भाई परिवार से अलग रहता है.

क्या कहा ग्राम प्रधान से

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब 8 बजे महेश शराब के नशे में घर लौटा और कुछ ही देर में उसका पत्नी राजवती से झगड़ा हो गया. महेश पत्नी को जबरन कमरे के अंदर ले गया और काफी देर तक वहां दोनों के बीच देर बहस हुई. रात करीब 9 बजे दोनों ने बच्चों के साथ खाना खाया और सो गए. बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे महेश अपने बिस्तर से उठा और पास में सो रही राजवती का गला घोंट दिया.

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इसके बाद करीब 1 घंटे तक शव के पास बैठा रहा. फिर महेश ने प्रधान मोहम्मद वारिस को फोन करके पत्नी की हत्या के बारे में बताया. उसने कहा- ‘प्रधान जी, मैंने अपनी पत्नी को गला दबाकर मार दिया है. उसका चाल-चलन सही नहीं था. दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध थे. समझाने पर भी नहीं मान रही थी. उसे आज समझाया तो लड़ने लगी, इसलिए उसका गला दबा दिया। उसकी लाश के पास बैठा हूं. पुलिस को बता दो.’ वहीं ग्राम प्रधान मोहम्मद वारिस की सूचना पर पुलिस रात करीब ढाई बजे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया.

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होटल में पकड़ी गई थी पत्नी!

पुलिस ने जांच की कड़ी में महेश के तीनों बच्चों से बात की. बच्चों के मुताबिक, माता-पिता पिछले करीब 5-6 साल से एक प्राइवेट कंपनी (आस्था प्राइवेट लिमिटेड) से जुड़े थे. इस बीच मां राजवती मुहर्रम के आसपास कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ टूर पर गई थी. इसके बाद मां को पुलिस ने एक होटल में छापेमारी के दौरान पकड़ लिया था. इसको लेकर महेश नाराज चल रहा था.

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बच्चों ने यह भी बताया कि 6 दिन पहले कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी उनके घर आए थे. उस दिन मां ने दोपहर में तीनों बच्चों को घर से बाहर भेज दिया था. बच्चों के मुताबिक इसके बाद मां और अधिकारी काफी देर तक घर में अकेले रहे थे. यह जानकारी जब महेश को लगी तो वह पत्नी राजवती के चरित्र पर शक करने लगा.

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