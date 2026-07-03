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चाचा गया विदेश तो भतीजे से रात को बनाने लगी संबंध, एक दिन दोनों अकेले थे कमरे में; इसके बाद हो गया कांड

Prayagraj Woman Illicit Relationship: 12वीं पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र से उसकी चाची बंद कमरे में अवैध संबंध बनाने लगी. हद तो तब हो गई जब उसने ऐसी डिमांड कर दी कि छात्र को आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा.

By: JP Yadav | Published: July 3, 2026 5:13:38 AM IST

बंद कमरे में चाची ने पहले तो अवैध संबंध बनाए फिर भतीजे से कर दी ऐसी नई डिमांड... उड़ गए उसके होश
बंद कमरे में चाची ने पहले तो अवैध संबंध बनाए फिर भतीजे से कर दी ऐसी नई डिमांड... उड़ गए उसके होश


Prayagraj Woman Illicit Relationship: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर 12वीं के छात्र की आत्महत्या की वजह सामने आई तो पुलिस के साथ-साथ परिजन भी हैरान रह गए. आरोप है कि छात्र के साथ उसकी चाची ने ही अवैध संबंध बना लिए थे, जिससे परेशान होकर और शर्म की वजह से आत्महत्या कर ली. कहा जा रहा है कि चाची ने एक बार नहीं बल्कि बार-बार भतीजे के साथ संबंध बनाए, जिसके चलते वह कई दिनों से बहुत परेशान चल रहा था. जब असहनीय हो गया तो उसने आत्महत्या का रास्ता चुना. 

पूरा मामला प्रयागराज के यमुना कछार का है.  गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को सुबह बांस के बने मचान से 12वीं के छात्र का शव फंदे पर लटकता मिला. इससे आसपास और परिवार में हड़कंप मच गया. उधर, पिता का आरोप है कि उनके बेटे के साथ उनके भाई की पत्नी यानी चाची ने अवैध संबंध बनाए थे. इसके बाद से वह लगातार अवैध संबंध बना रही थी. यहां तक चाची अपने भतीजे को ब्लैकमेल भी करने लगी और शादी करने का दबाव भी बना रही थी. इससे परेशान होकर उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली. वहीं, पिता की शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस ने चाची के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस छात्र के चाचा और उसकी चाची से पूछताछ कर रही है, जिस पर आरोप है कि उसने अपने भतीजे के साथ जबरन संबंध बनाए. बताया जा रहा है कि  चाचा सऊदी में रहता है. इसी वजह से यानी अकेलापन दूर करने के लिए वह अपने भतीजे को करीब ले आई और संबंध बनाने लगी. 

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पहली बार अकेला पाकर बनाए संबंध

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, छात्र का परिवार मूल रूप से बलिया के बरैया थाना क्षेत्र चाई छतरा गांव का रहने वाला था. परिवार वर्ष 2021 से ही नैनी के महेवा में किराए के घर में रह रहा था. इतना ही नहीं, परिवार यहां किराए का खेत लेकर खेती करके गुजारा रहा था. परिवार को बड़ा पुत्र 17 वर्षीय किशोर 12वीं का छात्र था और नजदीक के स्कूल में पढ़ाई कर रहा था. एक ही घर में रहने के कारण चाची ने एक दिन भतीजे से अकेले में मुलाकात की और फिर घर में किसी के ना होने के कारण अपने कमरे में लेकर गई. वहीं, छात्र के पिता का आरोप है कि मौका पर उसकी चाची ने उससे अवैध संबंध बना लिए. इसके बाद चाची उससे जब भी मौका मिलता तो संबंध बनाती. हद तो तब हो गई जब कि चाची छात्र से विवाह करने के लिए दबाव बनाने लगी. 

शादी ना करने पर दे रही थी भतीजे को धमकी

पिता का कहना है कि चाची की इस अनैतिक हरकत और शादी करने के दबाव से छात्र काफी दिनों से परेशान चल रहा था. कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसकी चाची घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद चाचा द्वारा दबाव बनाए जाने पर वह उन्हें पांच दिन बाद घर लौटी. आरोप है कि इसके बाद उसकी चाची  छात्र पर शादी का दबाव बनाने लगी. यहां तक धमकी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी. इसके चलते छात्र मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. 

पुलिस ने चाची-भतीजे का मोबाइल फोन लिया कब्जे में

इस बीच इसी से वह बुधवार रात घर से निकला और फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. अगली सुबह यानी गुरुवार सुबह लोग कछार के पास से गुजरे तो  छात्र का शव वहां बांस के मचान से लटकता मिली. उधर, इंस्पेक्टर नैनी ब्रिज किशोर गौतम का कहना है कि छात्र के पिता की शिकायत के आधार पर  किशोर और उसकी चाची का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है. चाची से पूछताछ की जा रही है.

 

Tags: UP Crime News
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