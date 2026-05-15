Pregnancy Case: कुदरत का करिश्मा या…, मुस्लिम महिला ने 5 दिन में 4 बच्चों को किया पैदा; नॉर्मल डिलीवरी कर डॉक्टर भी दंग

Pregnancy Case: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. कहते हैं कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे इतना दर्द होता है जैसे जिस्म की कई हड्डीयाँ टूट गई हों! लेकिन हम आपको आज ऐसा मामला बताने वाले हैं जिसमे एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया. तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय (TMU) अस्पताल में, एक महिला ने पाँच दिनों के अंतराल में चार बच्चों को जन्म दिया है. संभल ज़िले की रहने वाली 31 वर्षीय अमीना इन बच्चों की माँ हैं. इस बेहद जोखिम भरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि चारों बच्चों की डिलीवरी नॉर्मल हुई है.

5 दिन में 4 बच्चों को दिया जन्म

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमीना संभल के असमोली इलाके की रहने वाली हैं. वहीँ आपको बता दें कि गर्भावस्था के शुरुआती जाँच परीक्षणों से इस बात की जानकारी मिली है कि उनके गर्भ में चार भ्रूण पल रहे थे. TMU अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञों ने इसे एक अत्यंत संवेदनशील मामला बताया था. डॉक्टरों ने तो परिवार को फीटल रिडक्शन यानी भ्रूणों की संख्या कम करने की एक प्रक्रिया का विकल्प चुनने की भी सलाह दी थी, ताकि माँ और बच्चों, दोनों की जान बचाई जा सके. हालाँकि, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, परिवार ने चारों बच्चों को जन्म देने का ही फ़ैसला किया.

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ऐसे हुई डिलीवरी

प्रेगनेंसी के दौरान, अमीना को स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताओं का सामना करना पड़ा. उन्हें रक्तचाप और लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. डॉक्टरों की एक टीम ने लगातार उनकी स्थिति पर नज़र रखी और हर 15 से 20 दिनों में उनकी जाँच की. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, 8 मई को अमीना को प्रसव पीड़ा शुरू हुई. इसके बाद, 9 मई को उन्होंने अपने पहले बच्चे एक लड़के को जन्म दिया. जन्म के समय, बच्चे का वज़न लगभग 710 ग्राम था. उस समय, डॉक्टरों ने बाकी बच्चों की डिलीवरी को रोकने में सफलता पाई, क्योंकि गर्भावस्था अभी केवल 6.5 से 7 महीने के चरण तक ही पहुँची थी. बाद में, 14 मई को अमीना को फिर से प्रसव पीड़ा शुरू हुई; अस्पताल पहुँचने पर, बाकी तीन बच्चों की भी सामान्य तरीके से सफल डिलीवरी हुई. इस समूह में एक लड़का और दो लड़कियाँ शामिल हैं.

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