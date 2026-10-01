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Brij Bhushan Sharan Singh: क्या सपा में शामिल होंगे बृजभूषण शरण सिंह? अखिलेश यादव की तारीफ पर दे दिया बड़ा बयान

Brij Bhushan Sharan Singh News: बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं और अखिलेश यादव एक अच्छे व्यक्ति हैं. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों और राजनीतिक समीकरणों को अलग-अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए.

By: Hasnain Alam | Published: October 1, 2026 9:45:37 PM IST

बृजभूषण शरण सिंह सिंह ने की अखिलेश यादव की तारीफ
बृजभूषण शरण सिंह सिंह ने की अखिलेश यादव की तारीफ


Brij Bhushan Sharan Singh News: उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से की गई अपनी तारीफ पर प्रतिक्रिया दी है. अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध हैं और वह उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत रिश्तों को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

दिल्ली से गोंडा जाते समय अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव द्वारा उनकी तारीफ किए जाने के सवाल पर कहा, “अगर तारीफ की गई है तो इसमें कहने को क्या है.”

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अखिलेश यादव एक अच्छे व्यक्ति हैं- बृजभूषण शरण सिंह

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं और अखिलेश यादव एक अच्छे व्यक्ति हैं. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों और राजनीतिक समीकरणों को अलग-अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए.

वहीं आगामी चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट कहा कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है. साथ ही राजनीतिक गलियारों में तीसरे नंबर के नेता के तौर पर उनका नाम चर्चा में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका किसी नंबर पर कोई नाम नहीं है.

बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों के संपर्क में होने की चर्चाओं को लेकर भी उनसे सवाल किया गया. इस पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

बाबा रामदेव के बयान पर क्या बोले?

बाबा रामदेव के उस बयान को लेकर भी बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों के पूर्वजों के हिंदू होने की बात कही गई थी. इस पर उन्होंने कहा कि वह पहले से ही ऐसी बात कहते रहे हैं.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर क्या कहा?

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह विषय अब समाप्त हो चुका है.

वहीं, अखिलेश यादव के बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने के दावे पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें दोनों तरफ से कही जाती हैं.

बृजभूषण शरण सिंह के इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके रुख और आगामी चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं.

Tags: home-hero-pos-1UP News
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