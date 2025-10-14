Home > उत्तर प्रदेश > Jhansi Crime News: 5 साल पहले प्रेमी के साथ भागी, अब 35 लाख का मुआवजा लेने लौटी, पति की हो चुकी है मौत

त्तर प्रदेश के झांसी (Jhansi) में एक महिला ने 5 साल पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ दिया था, लेकिन पति की मौत और 35 लाख रुपये के मुआवजे (Compensation) की जानकारी मिलते ही वह घर लौट आई और अब मुआवजे की रकम और संपत्ति में हिस्सा (Land Property) मांग रही है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 14, 2025 5:53:14 PM IST

Jhansi Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी से अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां, डगरवाह गांव में 5 साल पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर गई एक महिला, पति की मौत और उन्हें मिले 35 लाख रुपये के मुआवजे की जानकारी मिलते ही वापस लौट गई है. महिला अब मुआवजे की रकम और संपत्ति में हिस्सा मांगकर बच्चों और ससुराल वालों के लिए मुसीबत खड़ी करने का काम रही है. 

मृतक किसान को मिला था मुआवजा: 

जानकारी के मुताबिक, मृतक किसान ज्वाला प्रसाद अहिरवार की जमीन एक आवासीय विकास परियोजना के तहत ली गई थी. जिसके एवज में उन्हें 35 लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा मिला था. ज्वाला प्रसाद का विवाह 15 साल पहले रेखा नाम की महिला से हुआ था और उनके दो बेटे हैं. 

मृतक के भाई ने क्या दी जानकारी:

इस मामले में मृतक के भाई राजेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक किसान की पत्नी रेखा ने लगभग पांच साल पहले ही अपने दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी. लेकिन जैसे उन्हें इस बात की जानकारी मिली उन्हें ज्वाला प्रासद के निधन और  मुआवजे की बड़ी रकम की खबर मिली, वह घर लौट आई है और अब पैसों के लिए लगातार विवाद खड़ा कर रही है. 

दोनों बच्चों ने अपनी मां पर लगाए आरोप:

दोनों बच्चों ने भी अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मां उनके साथ मारपीट करती है इसके अलावा उन्हें खाने-पीने को भी नहीं देती है. मृतक के बड़े बेटे अंशु ने आगे बताया कहा कि चाचा के पास रहना चाहता है, क्योंकि उनकी मां उन्हें छोटे में ही छोड़कर भाग गई थी और अब पैसों के लिए लौटी है.

पुलिस ने मामले में क्या दी जानकरी: 

पुलिस के मुताबिक, मृतक किसान ज्वाला प्रसाद ने मुआवजे के पैसों से रक्सा टोल के पास एक प्लॉट खरीदा था. बच्चों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी मां उस प्लॉट पर कब्जा करना चाहती है और उसे बेचने की धमकी भी देती रहती है. फिलहाल, पुलिस ने दोनों बच्चों को उनके चाचा के पास सुरक्षित रखा है और पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटी हुई है.

