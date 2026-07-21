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पति ही नहीं पड़ोसी को भी पत्नी का खौफ, 10 दिन तक नहीं खोला दरवाजा, रूह कंपा देगा मामला

हाथरस से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. यहां एक बुजुर्ग की पत्नी उन्हें घर में बंद करके मायके चली गई थीं. पत्नी का खौफ इतना कि किसी पड़ोसी ने ताला नहीं खोला और जब पुलिस ने कोशिश की, तो उन्हें भी मना किया गया.

By: Deepika Pandey | Published: July 21, 2026 6:50:14 PM IST

हाथरस क्राइम न्यूज
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Hathras Viral Story: उत्तर प्रदेश के हाथरस के विजयनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां जागेश्वर मंदिर के पास रहने वाले बुजुर्ग व बीमार शिक्षक अशोक कुमार की पत्नी उन्हें कमरे में बंद करके अपने मायके चली गईं. वो चार दिनों का खाना बनाकर रख कर गई थी. इसके अलावा बाकी के बचे दिन पीड़ित का भाई उसे खिड़की से खाना देता रहा. पत्नी का डर केवल पति ही नहीं बल्कि पड़ोसियों को भी था क्योंकि उनके अंदर ताला खोलने तक की हिम्मत नहीं थी.

एक पड़ोसी ने आठवें दिन पुलिस को इस बारे में सूचना दी. पीड़ित ने पुलिस से कहा कि जब तक उसकी पत्नी वापस न लौट आए, तब तक दरवाजा न खोला जाए. हालांकि डीएसपी हिमांशु माथुर ने बुजुर्ग को बाहर निकाल दिया. 

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खाना खत्म होने पर क्या किया?

पीड़ित ने बताया कि उनकी पत्नी अक्सर उन्हें कमरे में बंद करके चली जाती है. इस बार भी वो चली गई. वो चार दिन का खाना बनाकर चली गई थी. जब खाना खत्म हो गया, तो उनका भाई, रोजाना खिड़की के रास्ते उन्हें खाना देता था. पत्नी के डर के कारण पड़ोसियों या परिवार के दूसरे किसी व्यक्ति ने ताला खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई.

पत्नी के आने तक बात नहीं की

बीवी के आठवें दिन पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित अशोक कुमार को उस बंद घर से बाहर निकाला गया. कहा जा रहा है कि जब पुलिस उन्हें निकालने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने डर के कारण पुलिस से आग्रह किया कि उनकी पत्नी के आने तक घर के ताले को न खोला जाए और उन्हें तभी घर से बाहर निकाला जाए. पुलिस ने जब उनसे बात करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी पत्नी आ जाए, तभी वो बात करेगा.

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