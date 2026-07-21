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5 साल से पत्नी के प्रेमी संग थे रिश्ते, रात को अवैध संबंध विरोध किया तो ‘चाय’ से मार डाला

UP Crime: पीलीभीत के बीसलपुर में युवक रमाकांत मिश्रा की पत्नी का गैरमर्द के साथ 5 साल से अवैध संंबंध था. विरोध करने पर दोनोें ने मिलकर मार डाला.

By: JP Yadav | Published: July 21, 2026 8:10:42 PM IST

'भाई' बताकर 5 साल से घर आ रहा था पत्नी का प्रेमी, रात को भी बनाता था संबंध; राज़ खुलते ही हो गया कांड!
'भाई' बताकर 5 साल से घर आ रहा था पत्नी का प्रेमी, रात को भी बनाता था संबंध; राज़ खुलते ही हो गया कांड!


UP Crime: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भी अवैध संबंध में बाधा बनने पर पति को महिला ने मार डाला. महिला ने चाय बनाई और प्यार से बुलाकर पीने को कहा. चाय पीने के कुछ देर बाद ही पति की मौत हो गई. इस हत्याकांड में महिला का साथ उसके प्रेमी ने भी दिया. पुलिस पूछताछ में पहले तो महिला इन्कार करती रही, लेकिन सख्ती करने पर उसने चाय में जहर मिलाने की बात कबूल कर ली. बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बिस्तर पर देख लिया था. इसके बाद पति बहुत नाराज हुई. इसके चलते पत्नी की पिटाई भी कर दी. जब पिटाई की बात प्रेमी को पता चली तो उसने हत्याकांड की साजिश रच डाली. प्लानिंग के तहत चाय में जहर डाल कर पति को पिलाया और उसकी मौत हो गई.  

हत्या का यह पूरा मामला पीलीभीत के बीसलपुर का है. बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अहिरवाड़ा के स्थायी और मोहल्ला हबीबुल्लाह खान जनूबी की एकता नगर कॉलोनी में रविवार (19 जुलाई, 2026) को रमाकांत मिश्रा  मौत हो गई. परिजन ने मौत का प्राकृतिक नहीं माना और पत्नी रेनू देवी और प्रेमी शिवम पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने भाई बृज गोपाल मिश्रा की शिकायत पर सोमवार (20 जुलाई, 2026) को देर शाम हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली.

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पोस्टमार्टम में नहीं खुला मौत राज़

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है. उधर,  प्रेम-प्रसंग के चलते पति की जहर देकर हत्या के मामले में आरोपी पत्नी रेनू देवी और उसके प्रेमी शिवम शुक्ला को मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेजा गया. आरोपी महिला की डेढ़ वर्षीय बेटी है. वह भी मां के साथ जेल गई है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रामाकांत की पत्नी के प्रेमी का उनके घर पिछले पांच वर्षों से आना-जाना था. आरोपी युवक शिवम शुक्ला दूर का रिश्तेदार भी था. आरोपी युवक के उसकी पत्नी से संबंध हो गए थे। इसकी भनक लगने पर रमाकांत ने कई बार पत्नी को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह अवैध संबंध से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी.

कैसे और क्यों की हत्या?

परिजन ने बताया कि शादी को कई साल हुए. इस बीच पिछले 5 साल आरोपी महिला रेनू देवी के प्रेमी से संबंध थे. पति रमाकांत उसका लगातार विरोध करता था. आरोपी पत्नी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने चाय में मिलाकर पति को जहर दिया था. बताया जा रहा है कि रमाकांत मिश्रा ने पिछले 5 साल से परेशान था, क्योंकि समाज में उसको ताने मिलते थे. इसको लेकर पत्नी से बहस भी होती थी. हैरत की बात यह है कि वह मासूम बेटी के साथ जेल गई है. बताया जा रहा है कि यह बच्ची भी रमाकांत की नहीं बल्कि शिवम शुक्ला की है. शिकायत के बाद पुलिस रिपोर्ट में मृतक की पत्नी रेनू देवी और उसके प्रेमी शाहजहांपुर की रौसर कोठी के रहने वाले शिवम शुक्ला पर केस दर्ज किया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी शिवम ने रेनू को जहर लाकर दिया था, जिसे उसने अपने पति को चाय में मिलाकर पिला दिया. चाय पीने के कुछ देर बाद ही रमाकांत मिश्रा की मौत हो गई. 

Tags: UP Crime News
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