बाथरूम में ले गई पति को, फिर मिट्टी का तेल डाल जलाया जिंदा, तीसरी शादी में आई ऐसी दरार; हैवान बनी पत्नी

Wife Killed Husband | UP Crime: जहां एक तरफ मुस्कान और सोनम ने अपने पति को बेदर्दी से मार दिया था, वहीं एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर बाथरूम में दफना दिया था. लेकिन आज जो मामला सामने आ रहा है वो रूह कंपा देने वाला है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सदर कोतवाली इलाके के से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. यहां , 56 साल के हृदेश तिवारी पर कथित तौर पर उनकी तीसरी पत्नी रानू और उसके मायके वालों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. बुरी तरह झुलसे व्यक्ति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जमीन की खातिर तीसरे पति की हत्या

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भयानक घटना की जानकारी मृतक की बेटी सोनम द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत और बयानों से मिली. जानकारी के मुताबिक खुद बेटी सोनम ने बताया कि उनकी सगी माँ का निधन 2023 में हो गया था. इसके बाद, अक्टूबर 2024 में उनके पिता हृदेश तिवारी ने रानू नाम की महिला से कोर्ट मैरिज की. बताया जा रहा है कि रानू की भी तीसरी शादी थी; उसके पिछले पतियों में से एक की मौत हो चुकी थी और दूसरे ने उसे छोड़ दिया था. आरोप है कि शादी के बाद से ही रानू हृदेश को ब्लैकमेल कर रही थी और लगातार उन पर पैसे और संपत्ति अपने नाम करवाने का दबाव बना रही थी. इस दबाव में आकर हृदेश उसे आधा बिस्वा ज़मीन का एक प्लॉट देने को तैयार हो गए थे.

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बाथरूम में दी दर्दनाक मौत

जानकारी के मुताबिक यह घटना गुरुवार को हुई, जिस दिन प्लॉट का रजिस्ट्रेशन होना था. उनकी बेटी सोनम का कहना है कि गुरुवार दोपहर जब उनके पिता बाथरूम गए, तो उनकी सौतेली माँ रानू और उसके मायके से आए रिश्तेदारों ने उन पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी. जब पड़ोसियों ने हृदेश को जलते हुए देखा, तो आरोपी महिला ने खुद को बचाने के लिए आग बुझाने का नाटक किया. इस दौरान वो भी मामूली रूप से झुलस गई और फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती है. कोतवाली स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) चंद्रकांत ने बताया कि मृतक की बेटी सोनम की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी सौतेली माँ रानू के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और झुलसी हुई आरोपी महिला का पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा है.

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