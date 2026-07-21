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प्रेमी को रात में बुलाया घर और फिर पति के सामने ही… वो एक गलती, जिसके कारण पकड़ी गई पत्नी

उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पत्नी ने अपने प्रेमी को रात के अंधेरे में घर बुलाया और फिर उसने ऐसी प्लानिंग बनाई, जो अगर कामयाब हो जाती, तो उसके घरवालों को लाखों का चूना लगता और साथ ही वो अपनी बहू से भी हाथ धो बैठते.

By: Deepika Pandey | Published: July 21, 2026 12:07:01 PM IST

गोंडा अवैध संबंध मामला
गोंडा अवैध संबंध मामला


Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने कुछ ऐसा किया, जिसे किसी ने भी सुना वो हैरान रह गया. उसके मौसेरे भाई के साथ उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा था. उसने रात के अंधेरे में अपने प्रेमी को घर बुलाया और फिर प्लान के तहत लोगों को चकमा देने की कोशिश की. जब पुलिस को इस बारे में बताया गया, तो पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और असली आरोपियों को ढूंढ निकाला. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया.

ये मामला है गोंडा के खरगूपुर का, जहां एक महिला पूनम कसौधन का उसके ही मौसेरे भाई विकास के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था. दोनों के बीच दो सालों से संबंध थे. दोनों अपने घर से भागना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने प्लानिंग की कि पैसों की जुगाड़ कैसे की जाए और घर से कैसे निकला जाए. 

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बेहोशी का किया नाटक

ऐसे में उन्होंने अपने ही घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया. भागने के लिए पैसों का जुगाड़ करने के लिए आरोपियों ने संदूक और बक्से से सोने-चांदी के गहने निकाल लिए और 50 हजार रुपये नकद चुरा लिए. किसी को शक न हो, इसके कारण उन्होंने मोबाइल भी उठा लिया. वारदात चोरी जैसी लगे, इसके लिए दोनों ने कमरे का सारा सामान बिखेर दिया. वहीं महिला ने मारपीट होने की बात कही, जिसके बाद उसने बेहोशी का नाटक किया. वो बेहोशी का नाटक करते हुए बेड के नीचे लेट गई. 

पुलिस ने कड़ाई से की पूछताछ

जानकारी के अनुसार, ये पूरा मामला खरगूपुर थाना क्षेत्र के विशुनापुर का है. यहां पीड़ित पति लवकुश ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके घर में अज्ञात चोरों ने घर में चोरी की और मारपीट भी की थी. पुलिस ने जब मामले की छानबीन की, तो देखा कि घर में किसी अनजान के आने की गुंजाइश नहीं थी. इसके बाद पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो लवकुश की पत्नी ने पूरी कहानी बताई. 

क्या थी पूरी प्लानिंग?

उसने बताया कि दो साल पहले से उसके मौसेरे भाई के साथ उसके प्रेम प्रसंग थे. दोनों घर से भागना चाहते थे और इसके लिए पैसों की जरूरत थी. पैसों की पूर्ति के लिए घर में चोरी का प्लान बनाया. तीन-चार दिन पहले उन्होंने प्लानिंग की. पूनम ने रात को विकास को अपने घर बुलाया. चोरी को अंजाम दिया और वो चोरी का सारा सामान लेकर अपने घर चला गया. पूनम के बयान के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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