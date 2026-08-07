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कौन था गैंगस्टर चांद बाबा? जिसकी मौत के बाद यूपी के अंडरवर्ल्ड पर छा गया था अतीक अहमद

Chand Baba History: 1980 के दशक में प्रयागराज के पुराने शहर में चांद बाबा का दबदबा माना जाता था. रंगदारी, गैंगवार और आपराधिक नेटवर्क के कारण उसका नाम इलाके में खौफ का मतलब बन चुका था.

By: Shristi S | Published: August 7, 2026 3:42:46 PM IST

कौन था गैंगस्टर चांद बाबा? जिसकी मौत के बाद यूपी के अंडरवर्ल्ड पर छा गया था अतीक अहमद
कौन था गैंगस्टर चांद बाबा? जिसकी मौत के बाद यूपी के अंडरवर्ल्ड पर छा गया था अतीक अहमद


Who Was Chand Baba: उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में कुछ हत्याएं सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत नहीं होतीं, बल्कि पूरे जुर्म की दुनिया की सत्ता बदल देती हैं. ऐसी ही एक घटना थी प्रयागराज उस समय के इलाहाबाद के चर्चित गैंगस्टर चांद बाबा की हत्या की. उस दौर में चांद बाबा पुराने शहर का सबसे खौफनाक नाम माना जाता था, लेकिन चुनावी माहौल के बीच दिनदहाड़े हुई गैंगवार में उसकी मौत ने अपराध की दुनिया का पूरा गणित बदल दिया.

इस घटना के बाद एक नया नाम तेजी से उभरा अतीक अहमद. हालांकि, इस मामले में अतीक अहमद के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था और आधिकारिक तौर पर चांद बाबा की मौत गैंगवार का नतीजा मानी गई. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि गैंगस्टर चांद बाबा कौन थे? कैसे उनकी हत्या में अतीक अहमद ने सनसनीखेज भूमिका निभाई और यूपी के अंडरवर्ल्ड को हिला दिया.

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कौन था चांद बाबा?

1980 के दशक में प्रयागराज के पुराने शहर में चांद बाबा का दबदबा माना जाता था. रंगदारी, गैंगवार और आपराधिक नेटवर्क के कारण उसका नाम इलाके में खौफ का मतलब बन चुका था. पुलिस और स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता थी. इसी दौरान शहर में एक और नया चेहरा तेजी से उभर कर आया और वो है अतीक अहमद.

कैसे अपराध की दुनिया में आया अतीक अहमद?

इलाहाबाद के चकिया इलाके में जन्मे अतीक अहमद का परिवार आर्थिक तौर से कमजोर था. उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे. पढ़ाई में ज्यादा रुचि न होने के कारण अतीक दसवीं की परिक्षा भी पास नहीं कर सका. आर्थिक तंगी के कारण अतीक के मन में जल्दी पैसा कमाने की चाह आई और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपराध का रास्ता चुन लिया. 

धीरे-धीरे अतीक रंगदारी और स्थानीय आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया. इसी दौरान उसने अपने नेटवर्क का विस्तार किया और कथित तौर पर स्थानीय राजनीतिक व प्रशासनिक संपर्क भी मजबूत किया.

1 साल के लिए जेल गया अतीक अहमद

अपराध की दुनिया में बढ़ते प्रभाव के कारण पुलिस का दबाव भी उस पर बढ़ने लगा. इसी बीच अतीक ने एक पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर सरेंडर कर दिया. जेल जाने के बाद उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया. करीब 1 साल बाद जेल से बाहर आने पर उसने समझ लिया कि राजनीतिक ताकत उसके लिए सुरक्षा कवच बन सकती है. इसके बाद उसने 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया.

जब एक दूसरे को खटकने लगे चांद बाबा और अतीक अहमद

उस समय इलाहाबाद पश्चिम सीट पर अतीक अहमद और चांद बाबा दोनों का प्रभाव माना जाता था. दोनों के गैंग के बीच पहले भी कई बार टकराव हुए. बताया जाता है कि मतगणना के दिन रोशनबाग इलाके में अतीक अपने समर्थकों के साथ मौजूद था. इसी दौरान चांद बाबा भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गए. फिर क्या था दोनों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें चांद बाबा की मौत हो गई.

चांद बाबा की मौत के बाद बदल गया यूपी के अंडरवर्ल्ड

चांद बाबा की मौत के बाद उसके गैंग का प्रभाव तेजी से कम हो गया. चांद बाबा के कई साथी मारे गए, जबकि कितनों ने इलाका छोड़ अपनी जान बचाई. इसके साथ ही प्रयागराज के अपराध जगत में अतीक अहमद का दबदबा लगातार बढ़ता गया. उधर, चुनाव परिणाम में अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम से विधायक निर्वाचित हुआ. इसके बाद उसने अपराध और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपना दबदबा बढ़ाया और आने वालों सालों में यूपी के सबसे चर्चित बाहुबलियों की गिनती में आ गया.

Tags: Atiq Ahmedcrimeuttar pradesh
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