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Govind Dev Giri Maharaj: कौन हैं स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज? जो चंपत राय के बाद बने राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव

Who is Govind Dev Giri Maharaj: स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बाद चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

By: Shristi S | Published: September 2, 2026 7:30:11 PM IST

कौन हैं स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज?
कौन हैं स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज?


Ram Mandir Trust New General Secretary: अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से बुधवार 2 सितंबर 2026 बड़ी खबर सामने आई हैं.  बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल में, स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है.

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बाद चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. ट्रस्ट ने अब यह अहम जिम्मेदारी स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज को सौंपी है.

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कौन हैं स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज?

चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत और ट्रस्ट के बनने के समय से ही जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अहम जिम्मेदारियां निभाईं. उनके इस्तीफे के बाद, स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज को इस टॉप पोस्ट पर नियुक्त किया गया है, जो खाली हो गई थी. गोविंद देव गिरी पहले ट्रस्ट के ट्रेजरर थे. चढ़ावे की चोरी का मामला उनके ट्रेज़रर रहने के दौरान सामने आया था.

अब उन्हें जनरल सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट किया गया है. जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उनकी नियुक्ति के साथ, गोविंद देव गिरि राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे ताकतवर ट्रस्टियों में से एक बन गए हैं. जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, वे ट्रस्ट की मुख्य पॉलिसी, फैसलों और ऑर्गनाइज़ेशनल एक्टिविटीज़ की देखरेख करेंगे.

जितेंद्र मिश्रा 5,585 एप्लीकेंट को हराकर CEO बने

राम मंदिर ट्रस्ट के मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को दुनिया भर में मज़बूत करने के लिए पहली बार CEO का पद बनाया गया था. देश भर से कुल 5,585 एप्लीकेशन मिले थे. 16 कैंडिडेट के इंटरव्यू के बाद, एक पूर्व जज की हेड वाली सिलेक्शन कमिटी ने आखिरकार रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को चुना.

नई लीडरशिप के सामने बड़ी ज़िम्मेदारियां होंगी

स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज और रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की जोड़ी अब अयोध्या में राम मंदिर की सिक्योरिटी की देखरेख, भक्तों के लिए आसान दर्शन पक्का करने, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और कॉम्प्लेक्स के अंदर चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को समय पर पूरा करने की बड़ी ज़िम्मेदारी संभालेगी. 

ये भी पढ़ें: कौन हैं एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा? जो संभालेंगे राम मंदिर ट्रस्ट की कमान; ऑपरेशन सिंदूर में क्या थी इनकी भूमिका

Tags: Jeetendra MishraRam MandirRam Mandir Trustswami govind dev giri maharaj
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