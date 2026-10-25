कौन हैं रवि कुमार दिवाकर, जिनका हुआ ट्रांसफर? ज्ञानवापी केस से चर्चा में आए; 6 महीने में 23 दोषियों को मौत की सजा सुनाई

Ravi Kumar Diwakar Transfer: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तैनात रहे जज रवि कुमार दिवाकर एक बार फिर चर्चा में हैं. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 11 मामलों में 23 दोषियों को मौत की सजा सुनाने वाले इस न्यायिक अधिकारी का तबादला परिवार न्यायालय में कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, अब वह मुजफ्फरनगर परिवार न्यायालय में अपर प्रधान न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालेंगे. लेकिन रवि कुमार दिवाकर कौन हैं और इससे पहले किन मामलों की वजह से देशभर में सुर्खियों में आए थे? चलिए जानें.

कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर?

इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, रवि कुमार दिवाकर का जन्म 5 जुलाई 1980 को हुआ था. उनके पास B.Com, LLB और LLM की डिग्री है. 17 दिसंबर 2009 को, उन्होंने उत्तर प्रदेश ज्यूडिशियल सर्विस में मुंसिफ (सिविल जज (जूनियर डिवीजन)) के तौर पर अपना करियर शुरू किया.

अपने ज्यूडिशियल करियर के दौरान, वे आजमगढ़, सुल्तानपुर, बदायूं, वाराणसी, बरेली और चित्रकूट जैसे जिलों में पोस्टेड रहे. नवंबर 2025 में, उन्हें मुजफ्फरनगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के तौर पर अपॉइंट किया गया, जहाँ उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट में गंभीर क्रिमिनल केस सुने.

ज्ञानवापी केस से नेशनल पहचान मिली

रवि कुमार दिवाकर पहली बार मई 2022 में नेशनल लेवल पर चर्चा में आए. उस समय, वे वाराणसी में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने और वीडियोग्राफी सर्वे के लिए एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया.

सर्वे के दौरान, परिसर के वॉशरूम में एक स्ट्रक्चर मिलने का दावा किया गया, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे पर आपत्ति जताई. इस मामले ने पूरे देश में राजनीतिक और धार्मिक बहस छेड़ दी. बाद में केस को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. इस घटना के बाद दिवाकर ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई.

मुजफ्फरनगर में फैसलों से चर्चा फिर से शुरू

मुजफ्फरनगर में, दिवाकर ने छह महीने के अंदर 11 मामलों में 23 दोषियों को मौत की सजा सुनाई. इसके अलावा, NDPS मामलों में पुलिस कार्रवाई और उनकी कोर्ट से 97 पेंडिंग केस वापस लेने के उनके आदेशों ने भी ध्यान खींचा.

अब फैमिली कोर्ट में जिम्मेदारी संभालेंगे

इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए आदेश के बाद, रवि कुमार दिवाकर अब वैवाहिक विवादों और परिवार से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे. उनके ट्रांसफर का कोई ऑफिशियल कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है. इसलिए, इसे उनके फैसलों से जोड़ना ठीक नहीं होगा.