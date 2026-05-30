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कौन हैं राजीव कृष्ण? जो बन सकते हैं यूपी के स्थाई डीजीपी; इन 3 नामों को छोड़ा पीछे

Rajeev Krishna Profile: उत्तर प्रदेश को 4 साल के लंबे इंतजार के बाद स्थाई पुलिस महानिदेशक मिलने वाला है. जिसको लेकर राजीव कृष्ण के नाम पर मुहर लग गई है.

By: Sohail Rahman | Published: May 30, 2026 5:48:39 PM IST

कौन हैं राजीव कृष्णा, जो बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के स्थाई डीजीपी
कौन हैं राजीव कृष्णा, जो बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के स्थाई डीजीपी


Rajeev Krishna Profile: 4 साल के लंबे इंतजार के बाद क्या उत्तर प्रदेश को अब एक स्थाई पुलिस महानिदेशक मिलने वाला है? सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का नया स्थाई डीजीपी नियुक्त किया जाएगा. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है. UPSC के दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, उन्हें उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में कम से कम 2 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजीव कृष्ण 1 जून, 2025 से कार्यवाहक डीजीपी का पदभार रहे हैं.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी के चयन के लिए 19 IPS अधिकारियों की एक सूची संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेजी गई थी. जिसको लेकर आयोग द्वारा 26 मई को दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक के दौरान रेणुका मिश्रा, पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण के नामों को अंतिम रूप दिया गया. इसके बाद, आयोग ने ये तीनों नाम उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिए.

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कौन हैं राजीव कृष्ण?

राजीव कृष्ण 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं. जोकि नोएडा के मूल निवासी हैं. राजीव कृष्ण का जन्म 26 जून, 1969 को हुआ था. राजीव कृष्ण ऐसे परिवार से आते हैं, जिसकी एक शानदार विरासत है. जिसमें न केवल एक या दो, बल्कि छह से अधिक अधिकारी शामिल हैं. उनकी पत्नी एक IRS अधिकारी हैं और वर्तमान में नोएडा में CBDT में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं.

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राजीव कृष्ण का परिवार

राजीव कृष्ण के परिवार ने दो पीढ़ियों से सिविल सेवाओं (IPS, IRS) और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखी है. उनकी पत्नी मीनाक्षी सिंह नोएडा में CBDT में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं. इसके अलावा, सरोजिनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह इनके साले हैं. राजेश्वर सिंह 1996 बैच के अधिकारी थे. बाद में वे प्रतिनियुक्ति पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) में चले गए और बाद में उसी कैडर में शामिल हो गए.

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2022 में राजेश्वर सिंह ने लिया वीआरएस

2022 के चुनावों से ठीक पहले राजेश्वर सिंह ने सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली और राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा. वे वर्तमान में लखनऊ में सरोजिनी नगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में कर रहे हैं. राजेश्वर की पत्नी लक्ष्मी सिंह गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर हैं. इसके अलावा इनके ससुर भी डीआईजी रहे हैं.

Tags: UP News
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