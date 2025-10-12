कौन है महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती? यहां जानें हिंदू महासभा नेता की क्राइम कुंडली
पूजा शकुन पांडेय, जिन्हें महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती (Mahamandaleshwar Annapurna Bharti)के नाम से भी जाना जाता है, अलीगढ़ में एक व्यापारी की हत्या (Murder of Businessmen) के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पूजा पर आरोप है कि उसने अपने पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 12, 2025 2:50:28 PM IST

Mahamandaleshwar Annapurna Bharti AKA Pooja Shakun Pandey
Mahamandaleshwar Annapurna Bharti AKA Pooja Shakun Pandey

Mahamandaleshwar Annapurna Bharti:  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां,  पीएचडी धारक प्रोफेसर से महामंडलेश्वर बनीं पूजा शकुन पांडेय पर अब हत्या का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, पूजा शकुन पांडेय पर एक व्यापारी अभिषेक गुप्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. मृतक अभिषेक के पिता ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी (NSA) लगाने और उनके अवैध निर्माणों पर ‘बुलडोजर’ चलाने की कड़ी मांग की है.

नौकरी छोड़ महामंडलेश्वर बनीं पूजा शकुन पांडेय:

हाथरस के कचौरा गांव की रहने वाली पूजा शकुन पांडेय ने ज्ञान महाविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया था लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद उन्होंने अपनी  नौकरी छोड़कर धार्मिक जीवन अपनाने का फैसला लिया था. अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़कर वह महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती बन गईं और कट्टर धार्मिक गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाई. 

अभिषेक गुप्ता से कैसे जुड़ी पूजा शकुन पांडेय:

जानकारी के मुताबिक अभिषेक गुप्ता, पूजा के गांव से वास्ता रखते थे. पढ़ाई के बहाने अभिषेक अलीगढ़ में ही उनके घर पर रहने लगा था. इस दौरान दोनों के बीच करीबी संबंध बन गए. लेकिन, जब पूजा ने अभिषेक पर शादी का दबाव बनाया, तो अभिषेक ने उनसे नाता तोड़ दिया था. यह बात पूजा शकुन पचा नहीं पाईं और उन्होंने कथित तौर पर अभिषेक को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया था. फिलहाल,  पुलिस की कार्रवाई में यह पता चला है कि पूजा ने एक महीने में अभिषेक को 700-800 कॉल किए थे. 

पूजा अभिषेक से करना चाहती थी पार्टनरशिप:

21 अगस्त को अभिषेक गुप्ता ने खैर में अपना एक बाइक शोरूम खोला, जिसके ठीक 10 दिन बाद ही पूजा और उनके पति अशोक पांडेय ने ठीक सामने एक और टीवीएस शोरूम खोल भी दिया था. अभिषेक के परिजनों ने आरोप लगाता हुए बताया कि पूजा शो रूम में पार्टनरशिप चाहती थी. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अशोक के घर आना बंद करने और अभिषेक द्वारा नंबर डिलीट करने के बाद से ही पूजा काफी नाराज थी. 

अभिषेक गुप्ता की हत्या के बाद पूजा की गिरफ्तारी:

अभिषेक की हत्या के बाद, पूजा शकुन और उनके पति अशोक पांडेय का नाम सामने आया है. पुलिस ने अशोक पांडेय को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पूजा मौके से फरार हो गई थी. फरारी के दौरान उसने बुर्के का इस्तेमाल किया था. लेकिन पुलिस ने बाद में पूजा को लाल सूट में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

अभिषेक के पिता ने कार्रवाई पर जताई संतुष्टि:

अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता ने पुलिस की इस कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है. लेकिन साथ ही पूजा समेत सभी आरोपियों पर NSA लगाने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की जल्द से जल्द कठोर मांग की है. उनका मानना है कि जेल से बाहर आने के बाद ये लोग उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

पहले भी कई बार विवादों में फंसी थीं पूजा पांडेय:

यह पहली बार नहीं है जब पूजा शकुन पांडेय विवादों में फंसी हैं. उन्हें और उनके पति अशोक पांडेय को साल 2019 में महात्मा गांधी के पुतले पर टॉय पिस्टल से गोली मारने के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

