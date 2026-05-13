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कृष्णानंद कौन हैं? प्रतीक यादव की मौत के बाद नाम आया चर्चा में; क्या है 4 करोड़ रुपये का कनेक्शन

Who is Krishnanand: लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में रहने वाले कृष्णानंद पांडेय के परिवार ने बिजनेस के नाम पर प्रतीक से करोड़ों रुपये लिए और जब पैसे लौटाने की बात आई तो धमकी पर उतर आए.

By: JP Yadav | Published: May 13, 2026 7:45:38 PM IST

प्रतीक यादव की मौत के बाद चर्चा में क्यों है कृष्णानंद का नाम?
प्रतीक यादव की मौत के बाद चर्चा में क्यों है कृष्णानंद का नाम?


Who is Krishnanand: उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं हैं. बुधवार (13 मई, 2026) को सुबह लखनऊ स्थिति आवास पर प्रतीक का निधन हो गया. जब प्रतीक यादव के साले अमन बिष्ट उन्हें गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इससे कयास लगाया जा रहा है कि उनकी मौत पर आवास पर ही हो गई थी. प्रतीक यादव दरअसल मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे थे. ऐसे में  प्रतीक यादव के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है. अखिलेश यादव का पूरा परिवार दुखी है. सैफई में हर चेहरा मायूस हो जो यादव परिवार से जुड़ा है. वहीं, प्रतीक यादव की मौत की सूचना मिलने के बाद अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कानूनी रास्ता होगा, वह अपनाया जाएगा. राजनीतिक हलकों में इसके मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन यह मुलायम परिवार के बड़ा नुकसान है.

 प्रतीक यादव की मौत असामान्य हालात में हुई है.  ऐसे में हत्या, आत्महत्या, बीमारी और प्राकृतिक मौत का भी पहलू खंगाला जा रहा है. इस बीच कृष्णानंद पांडेय  और उनकी पत्नी वंदना पांडेय का नाम अचानक चर्चा में आ गया है. दरअसल, प्रतीक यादव की ओर से कृष्णानंद पांडेय, पत्नी वंदना पांडेय और पिता अशोक कुमार पांडेय के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी. प्रतीक ने अपनी एफआईआर में करोड़ों रुपये की ठगी और धमकी देकर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. आरोप है कि  जब प्रतीक ने दिए 4 करोड़ रुपये मांगे तो वह धमकी पर उतर आए. 

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लालच देकर प्रतीक को बनाया था प्रमोटर

बताया जा रहा है कि  प्रतीक यादव की मुलाकात साल 2011-12 में कृष्णानंद पांडेय से हुई थी. कृष्णानंद ने खुद को रियल एस्टेट कारोबारी बताया था और शहीद पथ के आसपास जमीन खरीदकर इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया था. प्रतीक ने चार साल  बाद यानी 2015 में एक कंपनी में प्रमोटर के तौर पर  और डायरेक्टर के तौर पर कृष्णानंद पांडेय और एक दूसरी कंपनी यूएस विस्ट को शामिल किए गए.  इस बीच कृष्णानंद ने निजी जरूरतों का हवाला देकर उधार मांगा.

2020 में प्रतीक को हुआ था कोविड

साल 2020 में प्रतीक को कोविड हो गया और लंबे समय तक उनका इलाज चला. इस दौरान साल 2022 के सितंबर महीने में उनकी मां, अक्टूबर में पिता और नवंबर में मामा का निधन हो गया. इस दौरान पैसों की जरूरत पड़ी तो अपने दिए पैसे कृष्णानंद से वापस मांगे. जवाब में पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले में फंसाने और फर्जी ऑ़डियो वायरल करने की धमकी दी थी. इस में उनकी पत्नी वंदना भी शामिल थी. 

Tags: prateek yadav
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