Kishan Nayak Viral Video: बदबूदार नाले में उतारकर काटा बर्थडे केक! BJP पार्षद ने कुछ इस तरह मनाया जन्मदिन; वीडियो वायरल

Who is Kishan Nayak: किशन नायक आगरा के वार्ड 12 से बीजेपी पार्षद हैं. गुरुवार को, किसी पार्टी में केक काटने के बजाय, उन्होंने न्यू विजय नगर कॉलोनी के नगला धानी इलाके में बदबूदार और ओवरफ्लो हो रहे नाले में घुटने तक पानी में उतरकर केक काटा. इस दौरान हल्की बारिश हो रही थी और स्थानीय लोग नारे लगा रहे थे. यह वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो गया है और इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. नायक नगला हरमुख वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने पिछले तीन सालों में मेयर और नगर आयुक्त को 30 से ज़्यादा पत्र लिखकर सुल्तानगंज पुलिया से लंगड़े की चौकी होते हुए यमुना नदी तक जाने वाले नाले की सफ़ाई और मरम्मत की मांग की है.

कई लोगों की हो चुकी मौत

इतना ही नहीं, उनका कहना है कि यह नाला कभी एक ऐतिहासिक शाही नहर हुआ करता था, लेकिन 2011 से इसकी ठीक से सफ़ाई नहीं हुई है. उनका आरोप है कि कागज़ों पर तो सफ़ाई का काम बार-बार पूरा दिखाया गया है, लेकिन असल में स्थानीय लोग सालों से जलभराव, गंदगी और बदबू के बीच रह रहे हैं. इस नाले में गिरकर तीन लोगों दो बच्चों और एक किसान की मौत हो चुकी है और एक बच्चा अभी भी लापता है.

Centre- BJP

State- BJP

Mayor- BJP

Councillor- BJP UP BJP Councillor Kishan Nayak elaborates on his complaints about sewerage and sanitation issues that have been ignored by senior officials of the Agra Municipal Corporation. https://t.co/wqd5T1iPYo pic.twitter.com/ZDUqsnRBdh — Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 26, 2026

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उन्होंने अपने जन्मदिन पर विरोध क्यों किया?

नायक का कहना है कि यह समय जान-बूझकर और प्रतीकात्मक तौर पर चुना गया था. उन्होंने कहा कि उनके वार्ड के लोग कचरे और बाढ़ के पानी के बीच शादियाँ, त्योहार और पारिवारिक कार्यक्रम करने को मजबूर हैं इसलिए उन्होंने भी अपना जन्मदिन उसी तरह मनाने का फ़ैसला किया. उन्होंने कहा, “हमने प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर खींचने के लिए नाले में जन्मदिन मनाया.” उन्होंने आगे कहा कि मॉनसून आने वाला है और जलभराव की समस्या हल न होने से स्वास्थ्य और बाढ़ का गंभीर खतरा बना हुआ है.

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