Home > उत्तर प्रदेश > क्रिकेट में ‘रन आउट’ के फैसले पर कर दी अंपायर की हत्या, फिर बन गया अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम; कौन है खान मुबारक?

क्रिकेट में ‘रन आउट’ के फैसले पर कर दी अंपायर की हत्या, फिर बन गया अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम; कौन है खान मुबारक?

Khan Mubarak Story: उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गैंग्स्टर था, जिससे लोग थरथर कांपते थे. उसने क्रिकेट मैच के दौरान एक अंपायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके अलावा भी उसने कई खौफनाक कांड किए थे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 6, 2026 2:28:10 PM IST

गैंगस्टर खान मुबारक की कहानी
गैंगस्टर खान मुबारक की कहानी


कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी सहयोगी के रूप में जाने जाने वाला खान मुबारक से लोग दहशत में रहते थे. उसने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी. उसके नाम कई बड़े हत्याकांड दर्ज थे. जब उसने क्रिकेट के मैदान में अंपायर की हत्या कर दी. उसके बाद वह अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया. कई हत्याओं को अंजाम देने वाला खान मुबारक आज इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन उसके द्वारा कई गई बेरहम हिंसा आज भी लोगों को डराती हैं. चलिए जानते हैं उसके बारे में सब कुछ इस खबर में. 

कौन था खान मुबारक?

अंबेडकर नगर जिले का रहने वाला मुबारक एक कुख्यात अपराधी था, जो कई बड़े हत्याकांडों में शामिल था. वह 2002 में पढ़ाई के लिए प्रयागराज आया था. उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए में दाखिला लिया. खान और उसका छोटे भाई जफर दक्षिण मलाका क्षेत्र के एक लॉज में किराया पर रहता था. कुछ ही समय में खान मुबारक के आसपास बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे, जिनमें ज्यादातर छात्र थे. दक्षिण मलाका के स्थानीय लोगों के अनुसार, खान मुबारक का स्वभाव काफी गुस्सैल था. धीरे-धीरे उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए युवाओं का एक समूह बना लिया और इलाके में उसकी पहचान एक दबंग और हिंसक गिरोह के नेता के रूप में होने लगी.

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कैसे बना गैंगस्टर?

2003 में एक क्रिकेट मैच के दौरान जब अंपायर ने उसे रन आउट दे दिया, तो वह गुस्से में आ गया है.  और अंपायर की गोली मारकर हत्या की कर दी. इस खबर से लोगों में दहशत फैल गई थी. बाद में खान मुबारक को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात गैंगस्टर राजेश यादव और बच्चा पासी से हुई, जो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम करता था. इसके बात खान मुबारक, छोटा राजन का बेहद खास शार्प शूटर बन गया. खान मुबारक और उसका भाई जफर उर्फ ​​सुपारी बाद में छोटा राजन के गिरोह में शामिल हो गए और सुपारी किलर के रूप में कुख्यात हो गए. खान मुबारक का नाम 2005 में घूरपुर में हुई एक हत्या और कोटवाली इलाके में एक युवक की हत्या में भी सामने आया था।

काला घोड़ा नरसंहार

छोटा राजन गिरोह द्वारा किए गए काला घोड़ा हत्याकांड में , मुबारक और उसके साथियों ने पुलिस वैन में बंद दो आरोपियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी. बाद में, 2007 में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने उसे एक कैश वैन लूट में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले में खान मुबाकर ने 2012 में रिहा होने तक नैनी जेल में पांच साल की सजा काटी. इसके अलावा खान मुबारक का नाम 2005 में घूरपुर में हुई एक हत्या और कोटवाली इलाके में एक युवक की हत्या में भी सामने आया था.

व्यापारी को मारते हुए वीडियो हुआ था वायरल 

कई साल पहले खान मुबारक का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था. उस वीडियो में खान एक व्यापारी को सजा देता नजर आ रहा था, जिसमें व्यापारी लगातार माफी मांग रहा था, लेकिन खान मुबारक पर उसका कोई असर नहीं पड़ा. पहले उसने व्यापारी के सिर बोतल रखवाई और, फिर गोली चला दी. लेकिन इस उसमें व्यापारी की जान बच गई थी, सिर्फ बोतल ध्वस्त हुई थी. इस वीडियो ने लोगों को परेशान कर दिया था. इस प्रकार वह लोगों में दहशत फैलाता था. 

कई मामले दर्ज थे

खान मुबारक उत्तर प्रदेश के शीर्ष अपराधियों में से एक था और करोड़ों रुपये की जबरन वसूली के मामलों के साथ-साथ महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में हुए हत्याकांडों में भी उसका नाम दर्ज था. मुबारक के खिलाफ अपहरण, हत्या और अन्य अपराधों के लगभग 40 मामले दर्ज थे. 

हार्ट अटैक से हुई मौत

जून साल 2023 में एक दिन खान मुबारक का हरदोई जिला अस्पताल में इलाज दौरान निधन हो गया था. बताया गया था कि 43 वर्षीय मुबारक उन वक्त निमोनिया से पीड़ित था और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था, जिसके बाद उसका निधन हो गया. 

यह खबर भी पढ़ें: भगवान से भी नहीं डरा! पहले टेका माथा, फिर उड़ाया दानपात्र; मंदिर में चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद

Tags: crime newskhan mubarak
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