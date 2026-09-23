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UP Chunav 2027: कौन हैं ईशान आनंद, जिन्हें बीएसपी में मिली 2 नंबर की कुर्सी, मायावती की मेहरबानी की क्या रही वजह?

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. अपने दूसरे भतीजे ईशान आनंद को बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 23, 2026 3:54:08 PM IST

कौन हैं ईशान आनंद, जिन्हें बीएसपी में मिली 2 नंबर की कुर्सी?
कौन हैं ईशान आनंद, जिन्हें बीएसपी में मिली 2 नंबर की कुर्सी?


Who is Ishan Anand: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Chunav 2027) से पहले बहुजन समाज पार्टी में ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया है. ईशान आनंद को यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली है, जब बसपा संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है. पार्टी के अंदर उनकी भूमिका अब पहले से ज्यादा अहम हो गई है.

ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने को बसपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव माना जा रहा है. इससे पहले आकाश आनंद के पास पार्टी में अहम जिम्मेदारी थी. अब ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है.

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कौन हैं ईशान आनंद?

ईशान आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे और आकाश आनंद के भाई हैं. उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से लॉ की पढ़ाई की है. बताया जा रहा है कि ईशान की उम्र लगभग 27 साल है. इससे पहले उन्हें सक्रिय राजनीति में नहीं देखा गया है. मायावती ने पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें सबके सामने पेश किया था. इस दौरान उन्होंने बताया था कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दिल्ली लौट आए हैं.



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कितने पढ़े-लिखे हैं ईशान आनंद?

ईशान आनंद का जन्म दिल्ली-NCR इलाके में हुआ था. उन्होंने नोएडा के जेनेसिस ग्लोबल स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की. 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करन के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए यूके चले गए और लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में एलएलबी प्रोग्राम में दाखिला लिया, हालांकि उन्होंने यह डिग्री पूरी नहीं की. इसके बाद उन्होंने एक डिप्लोमा हासिल किया, भारत लौट आए और परिवार के कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल हो गए.

किससे की शादी?

ईशान आनंद मुख्य रूप से परिवार के बिजनेस ऑपरेशन्स और कमर्शियल गतिविधियों को संभालते हैं. मायावती ने अपने जन्मदिन पर सार्वजनिक रूप से बताया था कि ईशान अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली लौट आए हैं और अभी अपने पिता आनंद कुमार के बिजनेस के कामों में उनकी मदद कर रहे हैं. मायावती के भतीजे ईशान आनंद ने 24 अप्रैल, 2025 को हरियाणा में नोएडा के एक बिजनेसमैन की बेटी राधिका खन्ना से शादी की. यह एक लव मैरिज और इंटर-कास्ट (अलग-अलग जातियों के बीच) शादी थी. ईशान की पत्नी पंजाबी खत्री परिवार से हैं, जबकि वह खुद जाटव समुदाय से आते हैं.

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Tags: ishan anandMayawati
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