कौन है इन्फ्लुएंसर अरिशा? प्राइवेट तस्वीरें-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल और हनी ट्रैप के आरोपों में महिला पर केस दर्ज

Arisha Honey Trap Case: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में एक लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स वाली एक इंस्टाग्राम इन्फ़्लुएंसर, जिसका नाम अरिशा है, पर एक आदमी को हनी-ट्रैप में फंसाने, उसकी प्राइवेट फ़ोटो और वीडियो लेने और पैसे के लिए उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. FIR में अनस और शोएब नाम के दो लोगों का भी नाम है. पुलिस ने कहा कि आरोपों की जांच चल रही है और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है.

शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने शिकायत करने वाले से लंबे समय तक पैसे ऐंठे और फिर 2 लाख रुपये और मांगे, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया. अधिकारियों ने कहा कि FIR में बताए गए आरोपों को वेरिफ़ाई करते हुए आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की इन्फ्लुएंसर अरिशा कौन है और उसपर क्या-क्या आरोप लगे हैं.

इन्फ़्लुएंसर अरिशा कौन है?

अरिशा एक सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर है, जिसके इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर एक लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं. सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी के अलावा, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर उसके बारे में और कोई पर्सनल जानकारी नहीं दी है. हनी-ट्रैपिंग, ब्लैकमेल और जबरदस्ती वसूली के आरोपों के बाद अब संभल में दर्ज एक FIR में उसका नाम है. आरोपों की जांच अभी चल रही है, और आरोपों पर उसका जवाब पब्लिक नहीं किया गया है.

A glamorous Instagram “influencer” Arisha from Sambhal, UP with her million-follower mask just got busted running a ruthless honey-trap blackmail gang. She and her scumbag accomplices Anas and Shoaib lured 22-year-old Shahrukh on a Nainital trip, secretly filmed his intimate… pic.twitter.com/Yk76Wb24eZ — Mr Tiwari (@MrTiwaree) July 6, 2026

शिकायत में क्या आरोप है?

शिकायत करने वाले मोहम्मद शाहरुख, जो संभल के चौधरी सराय के रहने वाले हैं, ने आरोप लगाया कि वह लगभग तीन साल पहले नैनीताल की ट्रिप पर अरिशा से पहली बार मिले थे. उन्होंने दावा किया कि वे शुरू में इंस्टाग्राम के ज़रिए जुड़े थे, फिर अपने-अपने साथियों के साथ हिल स्टेशन घूमने के दौरान आमने-सामने मिले.

शाहरुख के मुताबिक, उनकी दोस्ती बाद में रिश्ते में बदल गई, जिसके दौरान अरिशा ने कथित तौर पर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो हासिल कर लिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समय बाद, अरिशा ने अनस और शोएब के साथ मिलकर प्राइवेट कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड करने और पैसे न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया.

धमकी देकर ₹4 लाख रुपये वसूले

FIR के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर उनकी प्राइवेट तस्वीरों और वीडियो को सर्कुलेट करने की धमकी देकर ₹55,000 रुपये वसूले. शाहरुख ने आगे आरोप लगाया कि 1 जुलाई, 2023 को, दोनों पार्टियों ने स्टाम्प पेपर पर एक समझौते पर साइन किए, जिसके तहत अरिशा ने कथित तौर पर माना कि उनके खिलाफ पहले लगाए गए आरोप झूठे थे. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि बाद में कथित ब्लैकमेल फिर से शुरू हो गया.

शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया कि अरिशा ने अनस और शोएब के साथ मिलकर फिर से ₹2 लाख मांगे और फोटो और वीडियो लीक करने की धमकी दी. उसने यह भी दावा किया कि उसने धमकी देकर ₹55,000 रुपये वसूले समय के साथ लगभग ₹4 लाख दिए हैं और सबूत के तौर पर पुलिस को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बातचीत के स्क्रीनशॉट भी दिए हैं. FIR के बाद नई धमकियों का आरोप शाहरुख ने अपनी शिकायत में आगे आरोप लगाया कि FIR दर्ज होने के बाद, उसे नई धमकियां और गाली-गलौज वाले मैसेज मिलने लगे.

सोशल मीडिया पर उसे टारगेट करने वाले पोस्ट किए गए

उसने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर उसे टारगेट करने वाले पोस्ट अपलोड किए जा रहे थे और आरोप लगाया कि आरोपी एक बड़े रैकेट का हिस्सा थे जो लोगों को हनी-ट्रैप में फंसाता है और पब्लिक में शर्मिंदगी का डर दिखाकर पैसे ऐंठता है. इन आरोपों को पुलिस ने खुद से वेरिफाई नहीं किया है.

पुलिस ने FIR दर्ज कर ली

पुलिस जांच जारी है मामले की पुष्टि करते हुए, लोकल पुलिस वाले सुधीर पंवार ने कहा कि पुलिस ने शिकायत करने वाले के आरोपों के आधार पर FIR दर्ज कर ली है. अधिकारी ने कहा एक आदमी ने पुलिस से संपर्क किया और आरोप लगाया कि एक महिला और कुछ अन्य लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं. उसकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है. आरोपों की जांच की जा रही है, और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने कहा कि अरिशा और दो अन्य आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई करने से पहले FIR में नामजद सभी लोगों की भूमिका की जांच की जाएगी.