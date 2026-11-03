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India Biggest Gunda : ‘आंख निकाल ली जाएगी…’ अतीक अहमद की मौत के बाद कौन है देश का सबसे बड़ा गुंडा? जिसने सरेआम किया दावा

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा (SBSP) प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने बांदा जिले में एक जन अधिकार महारैली के दौरान विवादित बयान दिया है. उन्होंने खुद को देश का सबसे बड़ा गुंडा बताया है.

By: JP Yadav | Published: November 3, 2026 2:54:36 PM IST

India Biggest Gunda : 'आंख निकाल ली जाएगी...' अतीक अहमद की मौत के बाद कौन है देश का सबसे बड़ा गुंडा? जिसने सरेआम किया दावा!
India Biggest Gunda : 'आंख निकाल ली जाएगी...' अतीक अहमद की मौत के बाद कौन है देश का सबसे बड़ा गुंडा? जिसने सरेआम किया दावा!


Who Is India Biggest Gunda: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (Suheldev Bharatiya Samaj Party) के मुखिया ओमप्रकाश राजभर अपने विवादित बयानों के चलते लगातार चर्चा में रहते हैं. वह कई महीनों से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हैं. पिछले दिन एमएलसी चुनाव 2026 में समाजवादी पार्टी की जीत पर अजब तंज कसते हुए कहा था कि इस चुनाव में पढ़े-लिखे लोग वोट देते हैं, जबकि आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में असली जनता वोट देती है. इस विवाद का असर कम हुआ भी नहीं था कि ओम प्रकाश राजभर ने नया शिगूफा छोड़ दिया है. उन्होंने मंच पर अपने संबोधन के दौरान कहा कि वह (ओम प्रकाश राजभर) यूपी के सबसे बडे़ गुंडे हैं. 

बांदा पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुना है जिले में बहुत बड़े गुंडे रहते हैं. उन्होंने स्थानीय बोली में कहा कि हमसे बड़ा गुंडा इस देश में कौन है? उन्होंने आगे कहा कि मुख्तार अंसारी हों, विजय सिंह हों, धनंजय सिंह हो और अभय सिंह हों, ऐसे लोग दरबार करते हैं तो बताओ हमसे बड़ा गुंडा के हो कोई हो.  उन्होंने अपने संबोधन में यहां तक दावा किया कि मुख्तार अंसारी, बृजेश सिंह, धनंजय सिंह और अभय सिंह जैसे लोग उनके सामने दरबारी करते थे.

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आंख दिखाई तो निकाल ली जाएगी

ओम प्रकाश ने कहा कि अगर कोई आपको आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो आंख निकाल ली जाएगी. उन्होंने कहा कि उसकी दूसरी आंख भी निकालने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है. आप घबराओ नहीं, हम पहली बार भागीदारी पार्टी के कार्यक्रम में बांदा आए हैं . इसके पहले मैं आया था लेकिन अपनी पार्टी के कार्यक्रम में.

 अखिलेश यादव पर भी बोला हमला

इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा और ‘पीडीए’ (PDA) की परिभाषा स्पष्ट करने की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि उसमें ‘पी’ का मतलब पंडित है या पिछड़ा, ‘डी’ का मतलब डिंपल है या दलित, और ‘ए’ का मतलब अगड़ा है या अल्पसंख्यक. राजभर ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते   कहा कि वे फर्जी वोट डलवाने की पुरानी व्यवस्था चाहते हैं, जो अब संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए वे परेशान हैं.  

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