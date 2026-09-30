कौन हैं धनराज परिमल नथवानी? जिन्हें अखिलेश ने दिया राज्यसभा का टिकट, मुकेश अंबानी से है खास कनेक्शन

Dhanraj Parimal Nathwani: उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक चौंकाने वाले नाम को राज्यसभा का टिकट देकर सबको चौंका दिया है. बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख ने मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के करीबी धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार बनाया है. वह आज सुबह 11 बजे सपा महासचिव रामगोपाल यादव के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधायकों की संख्या के लिहाज से एनडीए को 8 और सपा को 2 सीटें मिलना तय है. हालांकि, अखिलेश 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं. 2 उम्मीदवारों का नाम तो तय हो गया है. एक रामगोपाल यादव और दूसरा धनराज परिमल नथवानी का नाम तय हो गया है. तीसरा उम्मीदवार कौन होगा? इस पर सस्पेंस बरकरार है.

कौन हैं धनराज परिमल नथवानी?

धनराज परिमल नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ग्रुप प्रेसिडेंट हैं. जामनगर और वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से जुड़े रहे हैं. इसके अलावा, वह रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड में भी डायरेक्टर हैं. इसके अलावा, अगर उनके पिता परिमल नथवानी की बात करें तो वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर हैं और वर्तमान में झारखंड से राज्यसभा सांसद भी हैं.

कहां से की पढ़ाई?

धनराज का जन्म 5 फरवरी 1986 को मुंबई में हुआ था. लंदन के रेजेंट्स बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA (कॉर्पोरेट लॉ और पब्लिक रिलेशंस) की पढ़ाई है. 2014 में भूमि नथवानी से शादी हुई. खेल प्रशासन में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) के अध्यक्ष हैं. 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद यह पद संभाला था. इससे पहले वे एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी. द्वारका देवस्थान समिति के उपाध्यक्ष भी हैं.

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क्या है समीकरण?

यूपी विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 403 है. मौजूदा समय में 7 सीटें खाली हैं. यानी, मौजूदा समय में 396 विधायक हैं. राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव के लिए जो फॉर्मूला अपनाया जाएगा, वह 396/11+1 होगा. यानी 396 को 11 से भाग देने पर जो संख्या आएगी, उसमें एक जोड़ा जाएगा. यानी एक सदस्य को चुनने के लिए 37 प्रथम वरीयता वोट की जरूरत पड़ेगी. सपा के पास मौजूदा समय में 100 विधायक ही हैं. इसमें से भी रमाकांत यादव जेल में बंद हैं. यानी संख्या घटकर 99 रह जाती है. ऐसे में सपा को तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए कम से कम 12 और वोटों की जरूरत पड़ेगी. सपा को ऐसे प्रत्याशी की तलाश है, जो इस अंतर को खत्म कर सके.

कब होगी वोटिंग?

उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी. चुनाव कार्यकर्म के अनुसार, 6 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को की जाएगी. उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे. इसके बाद 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा. मतदान का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है. चुनाव प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी.



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