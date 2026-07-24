कौन हैं कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला? जिन्हें अविमुक्तेश्वरानंद ने ऑफर किया 1 लाख रुपये महीना की सैलरी

यूपी पुलिस के कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला, जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन का आरोप लगाते हुए सीनियर पुलिस अधिकारियों को “ब्लैक इंग्लिशमैन” कहा था, उन्हें जून 2026 में नौकरी से निकाल दिया गया था. अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन्हें 1 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी का ऑफर दिया है. चलिए जानते हैं सुनील कुमार शुक्ला के बारे में.

कौन हैं सुनील कुमार शुक्ला?

2015 बैच के कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला लखनऊ कमिश्नरेट की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात थे. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज इलाके (पूरे रामसेवक मिश्र गांव) के रहने वाले हैं. उन्होंने लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी आवाज़ उठाई थी. इसी वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था.

किस लिए किए गए बर्खास्त?

लखनऊ में तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला ने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर कुछ आईपीएस अधिकारियों पर कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगाए थे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी. इस मुद्दे को लेकर उन्होंने 7 मई, 8 मई और 10 मई को लगातार तीन वीडियो जारी किए थे.

पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, अधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने और उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया नीति-2023 व उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 का उल्लंघन करने के आरोप में सुनील कुमार शुक्ला को 28 जून 2026 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया ऑफर

जब सुनील कुमार शुक्ला को बर्खास्त किया गया, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन्हें अपने साथ काम करने के लिए बड़ा प्रस्ताव दिया है. अब अविमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें 1 लाख रुपये महीने की सैलरी का ऑफर दिया है.

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