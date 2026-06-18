Home > उत्तर प्रदेश > छोड़ी सरकारी नौकरी, जीवन भर रहे अविवाहित, जानिए कौन हैं राम मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय जिनसे SIT कर रही पूछताछ

छोड़ी सरकारी नौकरी, जीवन भर रहे अविवाहित, जानिए कौन हैं राम मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय जिनसे SIT कर रही पूछताछ

Who is Champat Rai: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बाद इस ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सुर्ख़ियों में हैं. विपक्ष के साथ-साथ बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने भी चंपत राय समेत ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है. आइये जानते हैं चंपत राय कौन हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी और जीवन भर शादी नहीं की.

By: Shivangi Shukla | Published: June 18, 2026 6:00:54 PM IST

चंपत राय
चंपत राय


Who is Champat Rai: धार्मिक नगरी अयोध्या में इस समय श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है. इस कथित भ्रष्टाचार को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर उंगलियां उठ रही हैं. 

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच विशेष जांच दल (SIT) कर रही है. इस विवाद में सबसे ज्यादा जो नाम उछल रहा है वो है, चंपत राय का जो इस ट्रस्ट के महासचिव हैं. समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं के अलावा, बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने भी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को चढ़ावे की कथित चोरी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है. 

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रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं चंपत राय

चंपत राय का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना तहसील में हुआ था. उनके पिता रामेश्वर प्रसाद बंसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े हुए थे. चंपत राय ने कैमिस्ट्री (रसायन विज्ञान) में उच्च शिक्षा हासिल की और इसके बाद धामपुर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए. बचपन से ही वो संघ के विचारों से प्रभावित थे. बड़े होने पर वो नौकरी के साथ-साथ आरएसएस में भी सक्रिय रहे.

आपातकाल में गए जेल

साल 1975 में जब देश में आपातकाल (इमरजेंसी) लागू हुआ उस दौरान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने कॉलेज पहुंच गई थी. चंपत राय ने 18 महीने जेल में बिताए थे. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से संघ के कामकाज से जुड़ गए. उन्होंने जीवन भर विवाह भी नहीं किया और अपना पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर दिया.

राम मंदिर आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता 

संघ के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर चंपत राय ने राम मंदिर के आंदोलन के लिए अवध क्षेत्र में युवाओं को एकजुट किया था. 1991 में उन्हें अयोध्या भेजा गया. उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की जमीनी तैयारी की और उस दौरान मंदिर से जुड़े हजारों ऐतिहासिक दस्तावेज और ग्रंथ.भी इकट्ठे किये. कानूनी लड़ाई के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का ‘एनसाइक्लोपीडिया’ और ‘रामलला का पटवारी’ भी कहा जाता है. 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया उस समय वो वहां मौजूद थे.

कई महत्वपूर्ण पदों को किया सुशोभित 

विश्व हिंदू परिषद (VHP) में समय के साथ उनका कद लगातार बढ़ता गया. वे विहिप के केंद्रीय मंत्री, संयुक्त महामंत्री और अंतरराष्ट्रीय महामंत्री रहे. वर्तमान में वे विहिप के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, 2020 में उन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया. तब से वे मंदिर प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

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