प्यार ने पहुंचाया पाकिस्तान, शादी नहीं हुई तो जेल पहुंचा अलीगढ़ का बादल बाबू;अब रिहाई के लिए तरस रहा भारतीय युवक

Facebook Love Story: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला एक युवक सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद प्यार में ऐसा पड़ा कि बिना वीजा पाकिस्तान पहुंच गया. अब वह अपनी सजा पूरी करने के बावजूद लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला एक युवक सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद प्यार में ऐसा पड़ा कि बिना वीजा पाकिस्तान पहुंच गया. अब वह अपनी सजा पूरी करने के बावजूद लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है. परिजनों का कहना है कि कानूनी सजा खत्म हो चुकी है, लेकिन दोनों देशों के बीच औपचारिक प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उसकी घर वापसी नहीं हो सकी है.

फेसबुक से शुरू हुई थी कहानी

जानकारी के मुताबिक, अलीगढ़ निवासी बादल बाबू दिल्ली में दर्जी का काम करता था. इसी दौरान फेसबुक पर उसकी पहचान पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला ‘सना’ से हुई. बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई. इसके बाद बादल ने उससे मिलने का फैसला कर लिया.बताया जा रहा है कि अगस्त 2024 में उसने पहली बार पाकिस्तान जाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका. इसके बाद अक्टूबर 2024 में वह बिना वैध वीजा और जरूरी दस्तावेजों के सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया.

शादी नहीं हुई, पाकिस्तान में ही करने लगा मजदूरी

परिजनों के अनुसार, पाकिस्तान पहुंचने के बाद सना ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बावजूद बादल वापस भारत नहीं लौटा. वह वहीं रुक गया और मजदूरी के साथ बकरियां चराने का काम करने लगा.

बकरी चराते समय हुआ गिरफ्तार

27 दिसंबर 2024 को वह अपने मालिक की बकरियां चरा रहा था. इसी दौरान स्थानीय लोगों को उसकी बोली और भारतीय लहजे पर शक हुआ. सूचना मिलने पर पाकिस्तान पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद उसे अवैध रूप से सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.बाद में अदालत ने उसे पासपोर्ट और इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

कोर्ट से वायरल हुआ था वीडियो

गिरफ्तारी के समय कोर्ट परिसर से उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में बादल अपने परिवार से चिंता न करने और खुद के सुरक्षित होने की बात कहता दिखाई दिया था.

सजा पूरी, फिर भी क्यों नहीं हो रही रिहाई?