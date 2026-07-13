अंबेडकरनगर से वाराणसी पहुंचे अरविंद त्रिपाठी, संभालेंगे काशी विश्वनाथ धाम की कमान ;जानिए सबकुछ

Kashi Vishwanath Dham New SDM: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में वाराणसी के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्रों में शामिल काशी विश्वनाथ धाम को भी नया एसडीएम मिल गया है. यहां तैनात रहे शंभू नारायण का तबादला गाजीपुर कर दिया गया है, जबकि अरविंद त्रिपाठी को काशी विश्वनाथ मंदिर विशिष्ट क्षेत्र का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है.

यह जिम्मेदारी इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में यहां कानून-व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की निगरानी एसडीएम की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होती है.

कौन हैं अरविंद त्रिपाठी?

अरविंद त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले हैं. वह 2020 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें जून 2021 में अयोध्या में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पहली तैनाती मिली थी. इसके बाद उन्होंने कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं और अपने कार्य अनुभव को लगातार बढ़ाया.

इन जिलों में दे चुके हैं सेवाएं

काशी विश्वनाथ धाम की जिम्मेदारी मिलने से पहले अरविंद त्रिपाठी फरवरी 2024 से अंबेडकरनगर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वह लखनऊ, कानपुर और कन्नौज में नायब तहसीलदार और तहसीलदार के रूप में सेवाएं दे चुके हैं. अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक अनुभव के बाद अब उन्हें वाराणसी के इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले