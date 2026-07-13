Home > उत्तर प्रदेश > अंबेडकरनगर से वाराणसी पहुंचे अरविंद त्रिपाठी, संभालेंगे काशी विश्वनाथ धाम की कमान ;जानिए सबकुछ

अंबेडकरनगर से वाराणसी पहुंचे अरविंद त्रिपाठी, संभालेंगे काशी विश्वनाथ धाम की कमान ;जानिए सबकुछ

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 13, 2026 6:07:12 PM IST

कौन हैं काशी विश्वनाथ के नए SDM अरविंद त्रिपाठी?
कौन हैं काशी विश्वनाथ के नए SDM अरविंद त्रिपाठी?


Kashi Vishwanath Dham New SDM: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में वाराणसी के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्रों में शामिल काशी विश्वनाथ धाम को भी नया एसडीएम मिल गया है. यहां तैनात रहे शंभू नारायण का तबादला गाजीपुर कर दिया गया है, जबकि अरविंद त्रिपाठी को काशी विश्वनाथ मंदिर विशिष्ट क्षेत्र का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है.
 
यह जिम्मेदारी इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में यहां कानून-व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की निगरानी एसडीएम की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होती है.

कौन हैं अरविंद त्रिपाठी?

अरविंद त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले हैं. वह 2020 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें जून 2021 में अयोध्या में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पहली तैनाती मिली थी. इसके बाद उन्होंने कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं और अपने कार्य अनुभव को लगातार बढ़ाया.

इन जिलों में दे चुके हैं सेवाएं

काशी विश्वनाथ धाम की जिम्मेदारी मिलने से पहले अरविंद त्रिपाठी फरवरी 2024 से अंबेडकरनगर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वह लखनऊ, कानपुर और कन्नौज में नायब तहसीलदार और तहसीलदार के रूप में सेवाएं दे चुके हैं. अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक अनुभव के बाद अब उन्हें वाराणसी के इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले

उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार रात 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की. इसी क्रम में वाराणसी समेत कई जिलों में प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं. सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाना और विभिन्न जिलों में अधिकारियों की नई तैनाती के जरिए व्यवस्था को मजबूत करना है.

Tags: Arvind TripathiKashi Vishwanath DhamUP PCS Transfervaranasi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026

किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?

July 12, 2026

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026
अंबेडकरनगर से वाराणसी पहुंचे अरविंद त्रिपाठी, संभालेंगे काशी विश्वनाथ धाम की कमान ;जानिए सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अंबेडकरनगर से वाराणसी पहुंचे अरविंद त्रिपाठी, संभालेंगे काशी विश्वनाथ धाम की कमान ;जानिए सबकुछ
अंबेडकरनगर से वाराणसी पहुंचे अरविंद त्रिपाठी, संभालेंगे काशी विश्वनाथ धाम की कमान ;जानिए सबकुछ
अंबेडकरनगर से वाराणसी पहुंचे अरविंद त्रिपाठी, संभालेंगे काशी विश्वनाथ धाम की कमान ;जानिए सबकुछ
अंबेडकरनगर से वाराणसी पहुंचे अरविंद त्रिपाठी, संभालेंगे काशी विश्वनाथ धाम की कमान ;जानिए सबकुछ