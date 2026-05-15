Home > उत्तर प्रदेश > आरिबा कौन है, जिसने अरशद वारसी का पाने के जुनून में घर में ही कर दिया कांड; लोग बोले- प्यार सचमुच अंधा होता है

आरिबा कौन है, जिसने अरशद वारसी का पाने के जुनून में घर में ही कर दिया कांड; लोग बोले- प्यार सचमुच अंधा होता है

Who Is Ariba: मुरादाबाद के कारोबारी मोहम्मद इमरान की बेटी आरिबा ने अपने प्रेमी अरशद वारसी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया.

By: JP Yadav | Published: May 15, 2026 11:38:52 AM IST

आरिबा ने कर दिया साबित, इश्क सचमुच अंधा होता है
आरिबा ने कर दिया साबित, इश्क सचमुच अंधा होता है


Who Is Ariba: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर घर में 1.20 करोड़ रुपये की लूट का खुलासा हुआ तो पुलिस के साथ-साथ परिजन भी चौंक गए. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि परिवार की बेटी ने ही अपने बॉयफ्रेंड की मदद से लूट की इस साजिश को अंजाम दिया है. पीड़ित उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक पीतल कारोबारी है.

आरिबा ने रची थी लूट की साजिश

पुलिस जांच में जब पीतल कारोबारी की बेटी आरिबा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने में बेटी की भूमिका प्रमुख रही. कारोबारी की अपनी बेटी आरिबा ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही घर को लूटने की योजना बनाई थी.फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों और बची हुई रकम की तलाश में जुटी हुई है। 

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पुलिस ने 5 शातिरों को किया गिरफ्तार

आरिबा से पूछताछ के आधार पर मुरादाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी आरिबा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें एक आरिबा का बॉयफ्रेंड भी है. पूछताछ के आधार पर पांचों आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट के 47.24 लाख रुपये, 2 गाड़ियां और  मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस का कहना है कि आरिबा ने पूरी प्लानिंग के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था. चार तमंचे भी बरामद हुए हैं, इससे पुलिस को लग रहा है कि हो सकता आरोप पहले भी ऐसी ही वारदातों को अंजाम दे चुके होंगे.  

6 महीने की तैयारी के बाद 11 मई को मारा धावा

पुलिस के मुताबिक, लूट के लिए 5 महीने से साजिश रची जा रही थी. आरिबा अपने बॉयफ्रेंड के साथ  शादी करना चाहती थी. पैसों की जरूरत थी, इसलिए लूट की योजना  बनाई. इसके लिए आरिबा ने घर में दो बार रेकी करवाई थी. आरिबा ने पहले ही डिजिटल लॉकर की चाबी अपने प्रेमी को सौंप दी थी. आरिबा ने ही भीतर से दरवाजा खोलकर आरोपियों को अंदर आने दिया था. 

कैसे दिया वारदात को अंजाम

पूरी प्लानिंग के साथ 11 मई की रात नागफनी थाना इलाके में हथियारबंद बदमाश पीतल कारोबारी के घर में घुसे. इसके बाद आराम से 1.20 करोड़ रुपये लूट लिए. वहीं जांच में जुटी पुलिस को हाई-सिक्योरिटी डिजिटल लॉक देखकर शक हुआ. पुलिस ने अनुमान लगाया कि लॉक जबरदस्ती नहीं खोला गया अगर ऐसा होता तो अलॉर्म बजता.  इसके बाद पुलिस का शक आरिबा पर गया.  SSP सतपाल अंतिल ने बताया कि इस मामले में कुल आठ लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है.

कौन है आरिबा

बताया जा रहा है कि पीतल कारोबारी की बेटी अरीबा और अमरोहा के अरशद वारसी के बीच पिछले कई सालों से इश्क का परवान चढ़ रहा था. शादी की राह में जाति की दीवार खड़ी हुई तो लूट का साजिश रच डाली.  कारोबारी मोहम्मद इमरान की 21 वर्षीय बेटी आरिबा ने अपने प्रेमी अरशद वारसी के साथ मिलकर इस लूट की साजिश रची थी. आरिबा का प्रेमी अरशद आईएफटीएम में पढ़ाई करता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात कारोबारी की बेटी आरिबा से हुई थी. 

Tags: UP Crime News
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