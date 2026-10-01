UP Chunav 2027: कौन हैं आराधना मिश्रा? जिन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बनाया जा सकता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

Who is Aradhana Mishra: यूपी में अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2027) से पहले कांग्रेस हाईकमान बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की छुट्टी हो सकती है. रामपुर खास से विधायक और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा ‘मोना’ को नई प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी कोई ताकत को फिर से हासिल करना चाहता है. इस बीच, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आ रही थीं. बताया जा रहा है कि अजय राय कांग्रेस की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे.

एक बार जब इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि अजय राय जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं. हालांकि, अब आराधना मिश्रा मोना को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच ये कहा जा सकता है कि अजय राय और राजेंद्र पाल गौतम में सच में मनमुटाव चल रहा था.

कांग्रेस को मिलेगा लाभ?

यूपी की 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक है. 12-14% ब्राह्मण वोट को साधने के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. इसके साथ-साथ कांग्रेस महिला वोटर्स को भी संदेश देने की कोशिश करेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी, तब भी रामपुर खास से आराधना ने जीत दर्ज की थी.

बताया जा रहा है कि मौजूदा अध्यक्ष अजय राय (भूमिहार) और प्रभारी राजेंद्र गौतम के बीच मतभेद की खबरों के बाद हाईकमान नए चेहरे पर विचार कर रहा है, हालांकि दोनों ने मतभेद से इनकार किया था. अगले साल सपा-कांग्रेस गठबंधन में चुनाव होना है, ऐसे में ब्राह्मण + महिला + युवा चेहरा कांग्रेस को संजीवनी दे सकता है. सूत्रों का कहना है कि जल्द ही आधिकारिक एलान हो सकता है.

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कौन हैं आराधना मिश्रा?

आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं. प्रतापगढ़ की रामपुर खास से वर्तमान में विधायक हैं. आराधना पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक बनीं. रामपुर खास सीट पर हुए 2014 के विधानसभा उपचुनाव में उन्हें सफलता मिली. इसके बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें लगातार जीत हासिल की. इसी सीट से उनके पिता प्रमोद तिवारी नौ बार विधायक रह चुके हैं. आराधना मिश्रा मोना साफ छवि की नेता हैं. ऐसे में कांग्रेस के लिए ये फैसला सही साबित हो सकता है. हालांकि, चुनाव से कुछ महीने पहले आराधना मिश्रा मोना पर पार्टी के अंदर के अंदरुनी कलह को खत्म कर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा. पार्टी के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए ये बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकती है.

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