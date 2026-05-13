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Who is Aparna Yadav: कौन हैं अपर्णा यादव, कहां की रहने वाली हैं, कितनी है उनके पास संपत्ति? जानें सबकुछ

Aparna Yadav Kaun Hain: बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया. इसके बाद एक बार फिर से अपर्णा यादव चर्चा में हैं. 2022 में अपर्णा ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 13, 2026 9:06:16 AM IST

कौन हैं अपर्णा यादव?
कौन हैं अपर्णा यादव?


Prateek Yadav Wife Aparna Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया. वह लगभग 38 साल के थे. पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रतीक को तबीयत खराब होने पर सुबह सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्रतीक यादव इससे पहले पत्नी अपर्णा यादव से तलाक से संबंधित इंस्टाग्राम किए गए पोस्ट को लेकर चर्चा में आए थे. हालांकि, बाद में एक और पोस्ट डालकर उन्होंने रिश्ते में सब ठीक होने की बात कही थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि अपर्णा यादव कौन हैं?

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कौन हैं अपर्णा यादव?

अपर्णा यादव जन्म साल 1990 में लखनऊ में हुआ था. अपर्णा, पत्रकार अरविंद सिंह बिष्ट और लखनऊ नगर निगम में अधिकारी अंबी बिष्ट की बेटी हैं. उनका परिवार उत्तराखंड से है. साल 2011 में अपर्णा बिष्ट और प्रतीक यादव की शादी हुई थी. अपर्णा और प्रतीक ने प्रेम विवाह किया था. दोनों के बीच स्कूल के दिनों में ही प्रेम हो गया था. महज 12 साल की उम्र में अपर्णा को प्रतीक ने ईमेल पर प्रपोज किया था.

अपर्णा यादव ने लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कालेज से पढ़ाई की. स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपर्णा यादव ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री पूरी की. उन्होंने वहां से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है.

इसके अलावा अपर्णा यादव ने भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय में नौ सालों तक शास्त्रीय संगीत में औपचारिक शिक्षा ग्रहण की है. वह ठुमरी शैली में पारंगत हैं.

2022 में बीजेपी में शामिल हो गई थीं अपर्णा यादव

समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उनके पिता को सूचना आयुक्त बनाया गया था. यूपी चुनाव 2022 से पहले अपर्णा ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था. 

अपर्णा यादव के पास कितनी है संपत्ति?

चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे के मुताबिक, अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के पास लगभग 23 करोड रुपये की चल-अचल संपत्ति है. अपर्णा के पास तीन करोड़ 27 लाख 63 हजार रुपये की, जबकि प्रतीक के पास 13 करोड़ 41 लाख की चल संपत्ति दिखाई गई. चल संपत्ति में विभिन्न बैंकों में जमा धनराशि, शेयर और अन्य वित्तीय निवेश शामिल हैं. अपर्णा के पास एक करोड़ 88 लाख रुपये के गहने और आभूषण हैं.

पति और पत्नी ने 2015-16 में क्रमश: एक करोड़ 47 लाख 42 हजार रुपये और 50 लाख 18 हजार रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया. अपर्णा की संपत्ति के ब्यौरे में कोई कार नहीं है.

अपर्णा यादव के पास 12 लाख 50 हजार की कृषि भूमि और घर के रूप में अचल संपत्ति है. प्रतीक के पास छह करोड़ 15 लाख रुपये की अचल संपत्ति है. कर्ज और बकाया की बात करें तो अपर्णा पर आठ लाख 54 हजार रुपये की देनदारी है, जबकि प्रतीक पर यह आठ करोड सात लाख 12 हजार रुपये है.

Tags: Aparna Yadavhome-hero-pos-9UP News
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