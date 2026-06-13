Home > उत्तर प्रदेश > Who is Aditi Yadav: अदिति यादव कौन हैं? जिनके स्टैंड में खड़े हुए CM Yogi; बोले- ‘बेटी पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं’

Who is Aditi Yadav: अदिति यादव कौन हैं? जिनके स्टैंड में खड़े हुए CM Yogi; बोले- ‘बेटी पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं’

Who is Aditi Yadav: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी बेटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की छात्रा अदिति यादव का बचाव किया है. अदिति को कथित तौर पर फ़र्ज़ी और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए निशाना बनाया गया था.

By: Heena Khan | Published: June 13, 2026 6:49:51 PM IST

who is aditi yadav
who is aditi yadav


Who is Aditi Yadav: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी बेटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की छात्रा अदिति यादव का बचाव किया है. अदिति को कथित तौर पर फ़र्ज़ी और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए निशाना बनाया गया था. इस मुद्दे पर बोलते हुए योगी ने इन टिप्पणियों की निंदा की और कहा कि किसी बेटी के ख़िलाफ़ ऐसी बातें स्वीकार्य नहीं हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस को ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला?  

यह विवाद तब शुरू हुआ जब कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने अदिति यादव के बारे में झूठे दावे करने वाली पोस्ट फैलाईं. पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, उनकी एक तस्वीर मनगढ़ंत आरोपों के साथ ऑनलाइन शेयर की गई थी. शिकायतकर्ता ने कहा कि तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और दावे “पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण” थे. ऑनलाइन फैलाए गए दावों में एक पोस्ट यह भी था कि लंदन में पढ़ने वाली अदिति अपने परिवार से 7 करोड़ रुपये चुराकर और एक दोस्त के साथ भागकर लापता हो गई हैं. शिकायत दर्ज होने से पहले ही ये आरोप सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे. जिन अकाउंट्स से ये दावे सबसे पहले पोस्ट किए गए थे, उन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया.

You Might Be Interested In

कौन हैं अदिति यादव ?

अदिति यादव का जन्म 26 अगस्त 2002 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के घर हुआ था. वो मशहूर भारतीय राजनेता मुलायम सिंह यादव की पोती हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी (SP) की स्थापना की थी; यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है. अदिति का पालन-पोषण राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माहौल में हुआ; उनके पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी माँ भारतीय संसद की एक अहम सदस्य हैं.

स्टैंड में खड़े हुए CM Yogi? 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदिति यादव लंदन में पढ़ाई करती हैं और यूके के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) से पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में अंडरग्रेजुएट डिग्री कर रही हैं. जैसे-जैसे विवाद बढ़ा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पोस्ट के बारे में पता चलते ही उन्होंने तुरंत दखल दिया. मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने हाल ही में देखा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जी की बेटी के ख़िलाफ़ टिप्पणियाँ कर रहे थे. जैसे ही यह मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत पुलिस से इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने को कहा. उन्होंने आगे कहा, बेटी तो बेटी होती है और बेटी सम्मान की हकदार होती है, और कहा कि बेटी के ख़िलाफ़ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है.

पीएम मोदी के 12 साल: स्वामित्व योजना के दूसरे चरण में गुजरात नंबर 1, देश के आधे से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड गुजरात में बने

Tags: Aditi Yadavakhilesh yadavcm yogiUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘महाभारत’ के वो एक्टर्स, जा आज तक हैं कुंवारे

June 13, 2026

कंगना रनौत की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026

Visa की टेंशन खत्म! इन खूबसूरत देशों में सीधे मिलेगी...

June 13, 2026

शाहरुख खान की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026

देखें दिशा पाटनी की हॉट तस्वीरें

June 13, 2026

उर्वशी रौतेला जेम्स बॉन्ड 007 गाला में हुईं शामिल

June 13, 2026
Who is Aditi Yadav: अदिति यादव कौन हैं? जिनके स्टैंड में खड़े हुए CM Yogi; बोले- ‘बेटी पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Who is Aditi Yadav: अदिति यादव कौन हैं? जिनके स्टैंड में खड़े हुए CM Yogi; बोले- ‘बेटी पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं’
Who is Aditi Yadav: अदिति यादव कौन हैं? जिनके स्टैंड में खड़े हुए CM Yogi; बोले- ‘बेटी पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं’
Who is Aditi Yadav: अदिति यादव कौन हैं? जिनके स्टैंड में खड़े हुए CM Yogi; बोले- ‘बेटी पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं’
Who is Aditi Yadav: अदिति यादव कौन हैं? जिनके स्टैंड में खड़े हुए CM Yogi; बोले- ‘बेटी पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं’