Lucknow Woman Khula: What Is Khula nama: उत्तर प्रदेश से एक खुला का मामला सामने आ रहा है. दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने शादी के 8 साल बाद निकाह तोड़ दिया. दरअसल, महिला ने अपने पति से खुला (तलाक) ले लिया है. महिला बेबी खान हिना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी और कहा कि उसने अपने पति वासन खान से खुला लिया और शादी खत्म कर दी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेबी खान हिना और वासन खान की शादी 7 अप्रैल, 2019 को हुई थी. महिला का कहना है कि उसने ये कदम कुरान और शरिया कानून के तहत उठाया है.

पति के बिना मर्जी के हो सकता है तलाक?

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल, 20 नवंबर को, उसने अपने पति को रजिस्टर्ड पोस्ट से खुलानामा भेजा. महिला ने इस बात की भी दावा किया कि खुला के लिए उसके पति की सहमति ज़रूरी नहीं है. इस मामले में 1947 में सीतापुर के एक अहम मामले का ज़िक्र किया गया. बेबी खान हिना ने अपने पति को बीच-बचाव के लिए दो नोटिस भेजे थे, 4 जुलाई और 7 अगस्त को रजिस्टर्ड लेटर भेजे थे. उसने अपने पति पर समझौता न करने का आरोप लगाया है.

क्या महिला को है अपनी शादी करने का अधिकार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम में, एक पत्नी तलाक नहीं दे सकती, लेकिन उसे अपनी शादी खत्म करने का अधिकार है. इसे खुला कहा जाता है. बता दें कि इसका मतलब है कि अगर कोई मुस्लिम महिला अपने पति के साथ शादीशुदा ज़िंदगी जारी नहीं रखना चाहती और अपनी शादी खत्म करना चाहती है, तो वो खुद खुला मांग सकती है. हालांकि, खुला मांगने वाली महिला को तीन अधिकार छोड़ने होंगे. तलाक आमतौर पर शादी खत्म करने का पति का फैसला होता है. खुला पत्नी का अपनी मर्ज़ी से शादी खत्म करने का फैसला होता है.

वहीं एक महिला के लिए हमेशा यह साबित करना ज़रूरी नहीं होता कि उसके पति ने गलत काम किया है. खुला मांगने के लिए पति की सहमति ज़रूरी है या नहीं, इस पर इस्लामी राय और अदालती फैसलों में मतभेद रहे हैं. केरल हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था कि खुला एक महिला का स्वतंत्र अधिकार है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी जून 2025 में पति की सहमति के बिना खुला मांगने के अधिकार को मान्यता दी थी. एक महिला के खुला मांगने का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है.

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