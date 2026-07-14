क्या है कार सेवा? श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर जिसके एलान से साधु-संतों में बढ़ी सरगर्मी

What Is Kar Seva: उत्तर प्रदेश के अयोध्या (पूर्व में फैजाबाद) जिले में निर्माणाधीन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जारी सियासत के बीच अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है. आगामी 9 अगस्त, 2026 को कारसेवा के लिए साधु और संतों से मथुरा पहुंचने का आह्वान किया है. यह एलान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महांत रविंद्र पुरी ने किया है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर कारसेवा करने की घोषणा उन्होंने हरिद्वार (उत्तराखंड) में की है. रविंद्र पुरी के इस एलान के बाद साधु-संतों के बीच माहौल गरमा गया है.

यहां पर बता दें कि साधु-संतों के बीच अक्सर श्रीकृष्ण जन्मस्थान को शाही मस्जिद ईदगाह से मुक्त कराने की मांग और मुद्दा उठता रहा है. इसी कड़ी में अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महांत रवींद्र पुरी ने एक निजी समाचार टीवी चैनल को दिए बयान में कहकर देशभर का माहौल गरमा दिया है कि सभी संतों ने तय किया है कि हम मथुरा जाएंगे और वहां मंदिर बनाकर रहेंगे.

जुड़ेंगे लाखों संत

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने हरिद्वार में दिए बयान में कहा है कि 9 अगस्त को देश भर से साधु-संत कारसेवा के लिए मथुरा पहुंचेंगे. दावा किया जा रहा है कि अखाड़ा परिषद से लाखों की संख्या में साधु-संत जुड़े हैं. ऐसे में परिषद के अध्यक्ष का बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस परिषद में करीब 13 अखाड़े जुड़े हैं. ऐसे में 9 अगस्त को मथुरा में लाखों की संख्या में साधु-संत जुड़ सकते हैं. उधर, गोवर्धन के जुल्हैंदी स्थित श्रीचित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डा. स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने बताया कि इसमें देश के लाखों साधु-संत भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि जन्मभूमि भगवान श्रीकृष्ण की है, यह उन्हें मिलना चाहिए.

क्या है कार सेवा

बहुत कम लोग जानते होंगे कि कार सेवा (Kar Seva) का शाब्दिक अर्थ ही हाथों से की जाने वाली निःस्वार्थ सेवा है. सामान्य भाषा में इसे श्रमदान कहा जाता है. यह शब्द कर यानी हाथ और सेवा (Service) से मिलकर बना है. धार्मिक और सामाजिक कार्यों के दौरान जो सेवा की जाती है उसे ही कार सेवा कहा जाता है. कार सेवा का संबंध सिख परंपरा से जुड़ा है.

सैकड़ों साल पहले गुरुद्वारों में लंगर पकाना, बर्तन धोना, परिसर की सफाई करना, या गुरुद्वारे के निर्माण और मरम्मत में स्वयंसेवकों द्वारा किया जाने वाला श्रमदान कार सेवा कहलाता है. धीरे-धीरे इसका नाम तो नहीं बदला, लेकिन स्वरूप जरूर बदल गया. देश में खासतौर से अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के दौरान यह कार सेवा शब्द बहुत चर्चा में आया था.

यह भी पढ़ें: शांत मनमोहन सिंह वर्ष 2012 में क्यों हुए थे ‘अशांत’ 14 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा