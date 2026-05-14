Home > उत्तर प्रदेश > तोरे नैना बड़े दगाबाज रे! पहचान बदलकर लड़की से इंटरनेट पर करता था ऐसा काम, जब बारात लेकर पहुंचा तो हुआ हंगामा

तोरे नैना बड़े दगाबाज रे! पहचान बदलकर लड़की से इंटरनेट पर करता था ऐसा काम, जब बारात लेकर पहुंचा तो हुआ हंगामा

Hardoi Wedding News: उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद दूल्हे को जमकर पीटा गया. हालांकि दूल्हा और दुल्हन दोनों की कहानियां अलग हैं.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 14, 2026 12:48:42 PM IST

दुल्हन ने दूल्हे को पहचानने से किया इनकार
दुल्हन ने दूल्हे को पहचानने से किया इनकार


Hardoi Wedding News: उत्तर प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दुल्हन ने अपने दूल्हे की शक्ल देखकर शादी करने से इनकार कर दिया. साथ ही दुल्हन ने उस पर कई आरोप भी लगाए हैं. उसने कहा कि दूल्हे ने उसे धोखा दिया. इसके बाद आसपास मौजूद लोग नाराज हो गए और उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. दरअसल, 12-13 मई की रात उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद कस्बे में एक महिला अधिवक्ता की शादी मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी एक युवक से तय हुई थी. हालांकि जब बारात पहुंची, तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया.

राहुल मिश्रा निकला देवेंद्र

दुल्हन ने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप पर जिससे उसकी बात होती थी, वो ये युवक नहीं है. उस युवक का नाम राहुल मिश्रा था, वो खुद को भोपाल में तैनात फौजी बताता था. बारात आने पर दुल्हन ने मंडप में दूल्हे को पहचानने से इनकार कर दिया. इसकी वजह ये थी कि दुल्हन का कहना है कि जिससे उसकी बात होती थी, वो ये लड़का नहीं है. शादी के लिए राहुल मिश्रा नहीं बल्कि देवेंद्र सिंह परिहार पहुंचा था. पहचान का खुलासा होते ही गुस्साए लोगों ने दूल्हे और बारातियों को पीटा. पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

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लड़की ने बताई कहानी

दुल्हन ने बताया कि उसका रिश्ता सोशल मीडिया के जरिए राहुल मिश्रा से तय हुआ था. वो खुद को भारतीय सेना में कार्यरत बताता था. इसके कारण घरवालों ने खुशी-खुशी शादी के लिए सहमति दे दी. मंगलवार रात को बारात शाहाबाद पहुंची, तो जयमाल से पहले दुल्हन को दूल्हे के चेहरे और उसके रवैये से शक हुआ. इसके बाद हंगामा हो गया. लड़की ने इस बारे में सबको बताया और दूल्हे को पहचानने से इनकार कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे से कड़ाई से पूछताछ की गई.

दूल्हा और बारातियों की हुई पिटाई

दूल्हे ने स्वीकार किया कि उसका नाम राहुल नहीं बल्कि देवेंद्र सिंह परिहार है. इसके बाद जश्न मातम और अचरज में बदल गया. इसके बाद लड़की के वकील दोस्तों और उसके परिवार वालों ने लड़के और बारातियों को घेरकर पीटना शुरू कर दिया. पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे को बचाकर नौ लोगों को हिरासत में लिया गया. वहीं दूल्हे को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

लड़के ने बताई अलग कहानी

देवेंद्र ने पूछताछ में बताया कि प्रिया से उसकी बात 4-5 महीने पहले होनी शुरू हुई थी. इसके बाद वे लगातार बातचीत करते रहे. युवती ने उसे खुद शादी के लिए बताया था. होटल में उसका स्वागत भी किया गया. उसने बताया कि उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ मारपीट क्यों की गई? उसने ये भी बताया कि वो राहुल नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता.

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Tags: hardoi news
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