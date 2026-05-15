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तरबूज का कहर! एक और परिवार पर आफत, 9 लोगों की बिगड़ी तबीयत

Gorakhpur Watermelon Case: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ही परिवार के नौ लोग तरबूज और मैगी खाने के बाद बीमार हो गए. उन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 15, 2026 3:33:06 PM IST

तरबूज और मैगी खाने के बाद पूरा परिवार बीमार
तरबूज और मैगी खाने के बाद पूरा परिवार बीमार


Gorakhpur Watermelon Case: मौसम बदलने के साथ ही खानपान का काफी ध्यान रखना पड़ता है. कई बार लोग खाने के तरीके और किसके साथ क्या खाना चाहिए, ये नहीं जानते, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो सकती है. इसी तरह की एक खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जो काफी हैरान कर रही है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तरबूज और मैगी खाए, जिसके कारण वे अस्पताल पहुंच गए हैं. इसमें बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं.

बता दें कि एक ही परिवार के नौ लोगों ने पहले तरबूज खाया. इसके लगभग एक या डेढ़ घंटे बाद मैगी खाई. इसके बाद सबको उल्टी दस्त होने लगी. परेशानी के बाद परिवार के नौ लोगों को गोरखपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है. वहीं एक बच्ची की तबीयत में सुधार के बाद उसे घर भेज दिया गया. इस मामले में डॉक्टर्स का कहना है कि तबीयत बिगड़ने का कारण जांच के बारे में ही पता चल सकेगा.

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बच्ची ने बताया बीमार होने का कारण

जानकारी के अनुसार, बीमार होने वाले लोगों में 8 साल से 70 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं. डॉक्टर्स ने बताया है कि बीमार सभी लोगों की हालत स्थिर है. बीमार होने वाली एक बच्ची ने बताया कि गुरुवार शाम लगभग 4 बजे सबने तरबूज खाया था. इसके लगभग डेढ़ घंटे बाद मैगी खाई थी. इसके कारण सबकी तबीयत बिगड़ने लगी और परिवार के नौ लोग बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

वरिष्ठ डॉक्टर ने दी जानकारी

इस मामले में जानकारी देते हुए गोरखपुर जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर बीके सुमन ने बताया कि सभी 9 मरीजों को जिला चिकित्सालय के न्यू ओपीडी में भर्ती कराया गया था. परिवार के सभी लोगों की तबीयत अब ठीक है. इन लोगों ने पहले तरबूज खाया और फिर मैगी खाई. हालांकि बीमारी का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल सकेगा.

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Tags: gorakhpur newsUP News
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