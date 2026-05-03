Home > उत्तर प्रदेश > वृंदावन में हंसी-खुशी रहते थे लिव-इन पार्टनर्स, ऐसा क्या हुआ, जो कमरे में मिली दोनों की लाश?

वृंदावन में हंसी-खुशी रहते थे लिव-इन पार्टनर्स, ऐसा क्या हुआ, जो कमरे में मिली दोनों की लाश?

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां लिव-इन में रह रहे कपल की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है. हालांकि सवाल ये है कि दोनों की मौत की वजह क्या है?

By: Deepika Pandey | Published: May 3, 2026 3:23:52 PM IST

Crime News
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Vrindavan Murder-Suicide Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. वृंदावन के दुर्गापुरम कॉलोनी में एक 24 साल के युवक ने अपनी 28 साल की लिव-इन पार्टनर का गला घोंट दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद उसने खुद फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला भी खत्म कर दी. पुलिस को मामले की खबर मिली और पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में ये हत्या और आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, जिसका कारण आपसी अनबन हो सकती है. इसके अलावा पुलिस में लड़की द्वारा पहले की गई शिकायत भी इसकी एक वजह मानी जा रही है.

पुलिस को जांच में पता चला कि 24 वर्षीय सुभाष ठाकुर बीते दो सालों से 28 वर्षीय राधिका के साथ लिव इन में रह रहा था. राधिका शादीशुदा थी और अपने पति से तलाक लेने के बाद से सुभाष के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी. हालांकि बीते कुछ समय से दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.

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इस बात से नाराज था सुभाष

दोनों का रिश्ता इतना खराब हो गया था कि राधिका ने कुछ दिन पहले ही सुभाष के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी. इस शिकायत में उसने सुभाष पर आरोप लगाया था कि वो उसका पीछा करता है और छेड़छाड़ करता है. इसके कारण भी सुभाष राधिका से काफी नाराज चल रहा था. 

कैसे मिली मौत की जानकारी?

कहा जा रहा है कि शनिवार रात को राधिका की बहन अनीता ने उसे कई बार फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. इसके बाद उसने पड़ोसियों को फोन किया, तो पड़ोसियों ने कमरे में झांककर देखा, जिसके बाद उनके होश उड़ गए. उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा, तो राधिका जमीन पर पड़ी हुई थी. वहीं सुभाष पंखे से लटका हुआ था. राधिका की गर्दन पर उंगलियों के कुछ निशान भी थे, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी ने उसका गला घोंटा है. पुलिस ने मामले की जांच की, तो पता चला कि ये सुभाष की उंगलियों के निशान हैं. उसने पहले राधिका का गला घोंटकर उसकी हत्या की और फिर खुद को फांसी लगा ली.

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