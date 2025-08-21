Home > उत्तर प्रदेश > Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा

Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा

Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा, सपा कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी को खुलकर व्यक्त किया। उनके हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे, जिन पर “वोट चोर–गद्दी छोड़” और “लोकतंत्र बचाओ–संविधान की रक्षा करो” जैसे नारे लिखे थे।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 21, 2025 20:17:00 IST

Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा
Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा

अमेठी से संजय यादव की रिपोर्ट 
Vote Chori: समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने आज वोट चोरी के गंभीर आरोपों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा की महिला विंग की जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लोकतंत्र और संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया, जिसने जिले की सियासत को गरमा दिया है। 

भाजपा सरकार ने हाल के चुनावों में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया?

सपा कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी को खुलकर व्यक्त किया। उनके हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे, जिन पर “वोट चोर–गद्दी छोड़” और “लोकतंत्र बचाओ–संविधान की रक्षा करो” जैसे नारे लिखे थे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हाल के चुनावों में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर जनता के वोटों की खुली लूट की है। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और जनादेश का अपमान है। प्रदर्शन के दौरान माहौल सियासी नारों से गूंज उठा। 

Odisha: धधक उठी यात्री बस, सभी 40 लोग बाल-बाल बचे

आगे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे

गुंजन सिंह ने कहा, “भाजपा सरकार जनता के जनादेश को कुचल रही है। यह लोकतंत्र का गला घोंटने की साजिश है। समाजवादी पार्टी जनता की आवाज को दबने नहीं देगी। हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लडेंगे।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, तो सपा का आंदोलन और तेज होगा। सपा नेताओं का दावा है कि प्रशासन ने चुनावों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और वोटों की गिनती में हेरफेर किया गया। उन्होंने इसे संवैधानिक मूल्यों पर हमला करार दिया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

सपा कार्यकर्ता मामले को आसानी से ठंडा नहीं होने देंगे

 प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसका सियासी असर गहरा होने की संभावना है। अमेठी, जो पहले से ही राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील रहा है, अब इस मुद्दे पर और गरमा गया है। वोट चोरी के इन आरोपों ने न केवल अमेठी, बल्कि पूरे प्रदेश में सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि सपा ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही है। इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि सपा कार्यकर्ता इस मामले को आसानी से ठंडा नहीं होने देंगे।

IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर

Tags: Rahul Gandhi Vote Chori AllegationUP NewsUttar Pradesh viral news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा
Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा
Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा
Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?