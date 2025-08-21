Vote Chori: अमेठी में वोट चोरी के आरोपों पर सपा का हंगामा, लोकतंत्र पर खतरे का दावा

अमेठी से संजय यादव की रिपोर्ट

Vote Chori: समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने आज वोट चोरी के गंभीर आरोपों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा की महिला विंग की जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लोकतंत्र और संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया, जिसने जिले की सियासत को गरमा दिया है।

भाजपा सरकार ने हाल के चुनावों में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया?

सपा कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी को खुलकर व्यक्त किया। उनके हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे, जिन पर “वोट चोर–गद्दी छोड़” और “लोकतंत्र बचाओ–संविधान की रक्षा करो” जैसे नारे लिखे थे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हाल के चुनावों में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर जनता के वोटों की खुली लूट की है। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और जनादेश का अपमान है। प्रदर्शन के दौरान माहौल सियासी नारों से गूंज उठा।

आगे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे

गुंजन सिंह ने कहा, “भाजपा सरकार जनता के जनादेश को कुचल रही है। यह लोकतंत्र का गला घोंटने की साजिश है। समाजवादी पार्टी जनता की आवाज को दबने नहीं देगी। हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लडेंगे।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, तो सपा का आंदोलन और तेज होगा। सपा नेताओं का दावा है कि प्रशासन ने चुनावों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और वोटों की गिनती में हेरफेर किया गया। उन्होंने इसे संवैधानिक मूल्यों पर हमला करार दिया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

सपा कार्यकर्ता मामले को आसानी से ठंडा नहीं होने देंगे

प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसका सियासी असर गहरा होने की संभावना है। अमेठी, जो पहले से ही राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील रहा है, अब इस मुद्दे पर और गरमा गया है। वोट चोरी के इन आरोपों ने न केवल अमेठी, बल्कि पूरे प्रदेश में सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि सपा ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही है। इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि सपा कार्यकर्ता इस मामले को आसानी से ठंडा नहीं होने देंगे।